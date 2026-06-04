Murió de cáncer Alejandro Castelli, histórico jugador del rugby argentino

El mundo del deporte y el ámbito empresarial atraviesan horas de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Alejandro Castelli a los 46 años. El ex jugador de rugby era esposo de Lucía y padre de Delfina, Emilia y Gonzalo, quienes junto a sus amigos despidieron a un hombre destacado por sus valores humanos. Su partida se produjo el tres de junio de 2026 luego de transitar una extensa lucha contra el cáncer.

En el plano deportivo, su vida estuvo ligada al Hindú Club, donde disputó más de 270 partidos en Primera División. Fue capitán de la camada 79 y se desempeñó como entrenador tanto en juveniles como en el plantel superior. Desde la institución manifestaron que "Hoy despedimos con profundo dolor a Ale Castelli, jugador con más de 270 partidos en la primera del club, entrenador, padre, marido, hijo y un gran amigo". En 2021, su compromiso le valió la distinción honorífica de Cap General.

Más allá de las canchas, Castelli forjó una sólida carrera profesional en Mastellone Hnos., empresa a la que ingresó en 2008. Con una Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y un MBA, trabajó previamente en The Jeffrey Group y Personally. En la firma láctea ocupó roles de creciente responsabilidad, asumiendo la gerencia de Comunicación y Relaciones Institucionales en 2018 y la de Servicios de Marketing en 2023. Durante sus años escolares también recibió el Premio Pilgrims de su promoción.

Sus últimos seis años estuvieron marcados por un diagnóstico recibido en 2020 que enfrentó con optimismo y fortaleza. Sus colegas recordaron que se mantuvo activo en sus tareas y afrontó cada tratamiento con determinación. Incluso después de una operación realizada en diciembre, visitó la empresa semanas atrás con el deseo de continuar con sus labores. Su legado permanece vigente en las instituciones que integró y en el recuerdo de quienes destacaron su calidez y liderazgo.