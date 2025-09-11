La madre del cantante Juanes, Alicia Vásquez, falleció a los 95 años de edad en Medellín, Colombia. Ella no solo fue una figura clave en su vida personal, sino también una fuente de inspiración para varias de sus canciones más importantes, incluyendo el tema La única. Su influencia y apoyo fueron fundamentales en la trayectoria del músico.

La guía de doña Alicia en la carrera del vocalista fue profunda. El propio Juan Esteban, nombre real del músico, decidió tatuar el rostro de su progenitora en uno de sus brazos como un homenaje en vida a su consejera permanente. Además, una de sus frases más repetidas, “la vida es un ratito”, dio origen al título del aclamado álbum La vida es un ratito (2007), un consejo sobre disfrutar cada instante que caló hondo en su hijo.

Publicidad

Hasta el momento, el intérprete y sus parientes no han emitido comunicados oficiales sobre la pérdida. Tampoco se han difundido detalles sobre las ceremonias fúnebres, lo que demuestra la discreción con la que la familia ha manejado siempre su esfera privada. La muerte de la mujer que lo acompañó en cada etapa de su carrera deja un gran vacío en el cantautor de "A Dios le pido" y "Es por ti".