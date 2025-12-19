Condenaron a 8 años de prisión al hombre que confesó haber matado a su hermano

Mediante un juicio abreviado, Víctor Emanuel Cáceres fue condenado este jueves 18 de diciembre de 2025 a ocho años de prisión efectiva por el homicidio de su hermano, Juan Marcelo Cáceres. El acusado reconoció ante el juez Juan Gabriel Meglioli su responsabilidad en el crimen ocurrido en diciembre de 2024, aceptando que le clavó un cuchillo en el corazón durante una violenta pelea familiar.

El hecho violento que terminó en tragedia

El homicidio se registró el 13 de diciembre de 2024 en una vivienda del barrio Salvador María del Carril, en el departamento de Rawson. Según la investigación fiscal, una discusión familiar escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico que culminó con el uso de un arma blanca. Víctor Emanuel Cáceres asestó una puñalada en el pecho de su hermano, impactándole en el corazón.

La víctima, gravemente herida, logró salir de la casa en busca de auxilio, pero se desplomó a pocos metros del lugar. Falleció en la vía pública antes de que pudiera recibir asistencia médica.

La fuga efímera y la detención

Tras cometer el hecho, el agresor huyó y se refugió durante algunas horas en un merendero del barrio. Sin embargo, ese mismo día la policía logró ubicarlo y detenerlo mediante un allanamiento. Desde entonces, y hasta la sentencia, Víctor Emanuel Cáceres permaneció alojado en el Servicio Penitenciario Provincial en calidad de preventivo.

El proceso judicial y la condena

La Fiscalía, a cargo de Nicolás Schiattino, había solicitado en audiencias previas la extensión de la prisión preventiva para continuar con la investigación. Finalmente, se arribó a una solución alternativa: un juicio abreviado en el que el imputado aceptó su culpabilidad a cambio de una pena definida.

En la audiencia celebrada este jueves, el acusado reconoció expresamente los hechos. El juez Juan Gabriel Meglioli homologó el acuerdo entre la defensa y la fiscalía y dictó la condena de ocho años de prisión efectiva, dando por concluido el proceso judicial.