Murió la mujer atropellada por un colectivo tras agonizar por dos días

El jueves 9 de abril de 2026 se confirmó el deceso de Graciela Rosario Reina, una mujer de 64 años que había permanecido internada en estado crítico. El siniestro se produjo el martes 7 de abril cerca de las 16.50 en la intersección de Avenida Libertador y calle Jujuy, dentro del departamento Capital.

Según precisó el informe de la Unidad Fiscal de Instrucción de Delitos Especiales, la víctima cruzaba la avenida desde la vereda sur hacia la norte cuando fue embestida. La unidad de la Línea 126 perteneciente a la Red Tulum también circulaba por calle Jujuy de sur a norte y, al llegar a la esquina de Libertador, realizó un giro hacia el oeste.

En esa maniobra el frente del vehículo impactó a la peatona desde atrás, lo que ocasionó su caída violenta sobre el asfalto. La mujer fue asistida en el lugar y derivada de urgencia al Hospital Guillermo Rawson. El parte médico de ingreso registró un traumatismo encéfalo craneano grave, fractura de tórax cerrado, neumotórax hipertensivo y múltiples politraumatismos.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, la paciente falleció varias horas después debido a la gravedad de las lesiones sufridas. En el sitio del hecho trabajó personal de la Policía Científica realizando las pericias para determinar la mecánica del choque.

Al conductor del colectivo se le efectuó un test de alcoholemia que dio resultado negativo. La investigación del episodio quedó a cargo del fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, quienes evalúan las implicancias penales para el chofer tras la muerte.