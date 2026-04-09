La investigación por la muerte del nene de 4 años en Comodoro Rivadavia sumó un elemento clave y estremecedor: un video en el que el niño pedía no irse, en una escena que hoy genera conmoción y refuerza las sospechas sobre su entorno familiar.

En las imágenes, difundidas en las últimas horas, se escucha al menor decir “no quiero ir, me quiero quedar acá”, en un contexto previo a su fallecimiento. El registro fue incorporado a la causa y es analizado por la Justicia como parte de las pruebas.

El caso ya había tomado relevancia luego de que la autopsia revelara la existencia de lesiones internas, lo que abrió la hipótesis de un posible hecho de violencia y complicó la situación de la madre.

A partir de la aparición del video, la investigación se profundizó y se busca determinar en qué contexto fue grabado, quiénes estaban presentes y si existían antecedentes de situaciones de maltrato.

Familiares del niño habían denunciado previamente conflictos por la tenencia y advertido sobre posibles irregularidades en la intervención de organismos de protección, lo que ahora también forma parte del análisis judicial.

El hecho generó una fuerte conmoción social y reavivó el debate sobre los sistemas de protección de la niñez, en un caso que muchos ya comparan con otros antecedentes recientes de violencia infantil en el país.

Mientras tanto, la causa continúa en etapa investigativa y el material audiovisual podría resultar determinante para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del menor y establecer responsabilidades.