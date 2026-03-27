Sony anunció un nuevo aumento global en los precios de la PlayStation 5 y la PS5 Pro, en una medida que impacta directamente en el costo de las consolas en distintos mercados y marca una tendencia inusual en la industria del gaming.

A partir del 2 de abril de 2026, la PS5 estándar pasará a costar 649,99 dólares, mientras que la versión digital se ubicará en 599,99 dólares. En tanto, la PS5 Pro, el modelo más potente de la compañía, alcanzará los 899,99 dólares.

El incremento ronda los 100 dólares en la mayoría de los modelos y llega apenas meses después de una suba anterior, lo que refleja la presión creciente sobre los costos de producción.

Según explicó la compañía, la decisión responde a las “presiones del contexto económico global”, especialmente por el encarecimiento de componentes clave como las memorias, impulsado por la demanda del sector tecnológico y de inteligencia artificial.

La suba no se limitará a Estados Unidos, sino que también impactará en Europa, Japón y otros mercados, lo que anticipa un efecto directo en países como Argentina, donde los precios ya superan ampliamente el millón de pesos según el modelo.

En el mercado local, por ejemplo, una PS5 puede encontrarse desde alrededor de 1.000.000 de pesos en versiones digitales, mientras que una PS5 Pro supera los 2.000.000 de pesos dependiendo de impuestos y configuraciones.

El aumento rompe con la lógica histórica del sector, donde las consolas suelen bajar de precio con el paso del tiempo, y genera preocupación en la industria por su posible impacto en las ventas.

Analistas advierten que este escenario podría desacelerar la adopción de la actual generación de consolas y empujar a los usuarios hacia alternativas como el gaming en PC o el mercado de segunda mano.

De esta manera, Sony redefine el precio de entrada al ecosistema PlayStation en un contexto global desafiante, donde la tecnología, la inflación y la competencia están reconfigurando el mercado de los videojuegos.