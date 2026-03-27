La implementación del sistema de fotomultas en el departamento de Rawson generó un incremento del 50% en la cantidad de infracciones de tránsito detectadas mensualmente. Según datos oficiales, el promedio pasó de unas 100 multas por día a cerca de 150, en el marco de un proceso de modernización tecnológica que busca fortalecer los controles viales y reducir la siniestralidad.

Desde el municipio explicaron que el sistema ya existía desde 2018, pero que en el último año se avanzó en su actualización con herramientas digitales de mayor precisión. El uso de cámaras en alta definición y software especializado permitió optimizar la identificación de faltas y agilizar los procesos administrativos.

“Estamos muy satisfechos porque lo que estamos haciendo es profesionalizar un sistema que ya existía en el departamento desde 2018”, señaló en rueda de prensa el secretario de Gobierno de Rawson, Sebastián Chirino. “Pasamos de medir aproximadamente 100 multas diarias a unas 150, lo que representa un incremento significativo vinculado a la mejora en los controles”, agregó.

Más infracciones detectadas

El incremento en la cantidad de multas responde, en gran medida, a una mayor capacidad de control. Según indicaron desde el Ejecutivo municipal, el sistema incorpora filtros automatizados que validan las infracciones antes de iniciar el proceso legal correspondiente.

“Esa falta pasa por un proceso de filtración que realiza el propio software, lo que permite que esté a disposición para iniciar el proceso administrativo”, explicó el funcionario. En ese sentido, el aumento del 50% en las actas no implica necesariamente un crecimiento en las conductas indebidas, sino una mayor detección de las mismas.

Impacto en la conducta vial

Las autoridades destacaron que, pese al incremento en las multas, se registró una baja en la cantidad de infracciones en determinados puntos críticos desde la puesta en marcha del sistema. Este comportamiento se interpreta como un cambio progresivo en la conducta de los conductores.

“Desde el momento de la implementación ha disminuido la cantidad de infracciones en algunos sectores, lo que indica que la ciudadanía ha entendido que esto tiene que ver con cuidar la vida”, afirmó Chirino. Además, subrayó que el alcance de la medida trasciende el ámbito departamental.

Datos preocupantes

El contexto en el que se implementan estas políticas está marcado por cifras alarmantes en materia de seguridad vial. En San Juan, una persona pierde la vida cada dos días y medio en siniestros relacionados con el incumplimiento de normas de tránsito.

“Existe una estadística preocupante correspondiente al año 2025, que indica que cada dos días y medio se pierde una vida por transgresiones a las normas viales”, indicó el funcionario. En este escenario, el fortalecimiento de los controles aparece como una herramienta clave para revertir la tendencia.

Objetivo más allá de la recaudación

Desde el municipio insistieron en que la finalidad del sistema no es recaudatoria, sino preventiva y ordenadora. La incorporación de tecnología busca consolidar un modelo de control más eficiente y generar conciencia en la población.

“No se trata de recaudar, sino de ordenar y transmitir que hay un Estado presente que se ocupa de estos temas”, sostuvo Chirino. “La intención es avanzar hacia una ciudad más vivible y disfrutable, donde se respeten las normas y se priorice la seguridad”, concluyó.