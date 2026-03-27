Fuerte choque entre dos autos frente a Tribunales conmocionó a San Juan

Una mañana accidentada se vivió en la zona de Tribunales tras un siniestro vial ocurrido cerca del mediodía en la intersección de Aberastain y Rivadavia. El hecho involucró a dos vehículos que circulaban por arterias clave del centro y generó momentos de tensión entre quienes transitaban por el lugar.

Según se reconstruyó, un Peugeot 308 blanco circulaba por calle Aberastain en sentido de norte a sur. Al mismo tiempo, un Fiat Siena que funciona como taxi avanzaba por Rivadavia de este a oeste. Al llegar al cruce, se produjo una maniobra imprevista que desencadenó el impacto.

El conductor del taxi intentó esquivar a un vehículo que circulaba delante suyo y que habría frenado de manera brusca. Tras esa maniobra, continuó su marcha sin advertir que el Peugeot ya se encontraba cruzando la intersección, lo que derivó en una colisión prácticamente inevitable.

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron personas heridas, ni de gravedad ni con lesiones leves. El episodio, sin embargo, generó preocupación entre peatones y automovilistas que circulaban por la zona, una de las más concurridas del microcentro en horas pico.

Tras el choque, ambos conductores se dirigieron a la Comisaría Tercera para realizar las actuaciones correspondientes y formalizar la denuncia del hecho. Según trascendió, ninguno de los involucrados requirió asistencia médica en el lugar.