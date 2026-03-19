El plazo fijo volvió a cambiar en marzo y muestra una caída en su rendimiento, en línea con la baja de tasas que aplican los bancos. En este nuevo escenario, invertir $2.000.000 a 30 días deja ganancias más acotadas que meses atrás, aunque sigue siendo una opción elegida por ahorristas conservadores.

Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los bancos se ubican, en promedio, entre el 23% y el 27%, con algunas entidades por debajo del 25%, lo que impacta directamente en la rentabilidad mensual.

Con estos niveles, una colocación de $2.000.000 a 30 días genera aproximadamente entre $37.000 y $46.000 de interés, según el banco elegido. Por ejemplo, con una tasa cercana al 26%, la ganancia ronda los $41.000 en un mes.

Esto implica que, al vencimiento, el ahorrista recibiría un monto total cercano a los $2.041.000, sumando capital más intereses, siempre que la tasa se mantenga estable durante el período.

El recorte en los rendimientos se explica por la tendencia a la baja en las tasas de interés, que en meses anteriores habían superado el 100% anual y hoy se encuentran muy por debajo de esos niveles. Este cambio modifica el atractivo del plazo fijo frente a otras alternativas de inversión.

Además, existe una fuerte dispersión entre bancos, con diferencias que pueden superar los $10.000 de ganancia mensual por cada millón invertido, lo que obliga a comparar opciones antes de elegir dónde colocar el dinero.

Con este panorama, el plazo fijo sigue siendo una herramienta simple y segura, pero con rendimientos más bajos, en un contexto donde los ahorristas evalúan alternativas para no perder frente a la inflación.