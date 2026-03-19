Ángel Sebastián Romero, un hombre de 42 años oriundo de La Rioja, recibió una condena de tres años de prisión de cumplimiento condicional tras admitir su culpabilidad en el trágico siniestro vial ocurrido en la Ruta Nacional 141.

La resolución judicial, dictada en el marco de un juicio abreviado, lo halló responsable del delito de homicidio culposo agravado por la conducción negligente, en concurso ideal con lesiones culposas, en calidad de autor material. Además de la pena privativa de la libertad, el tribunal dispuso la inhabilitación para conducir por el término de seis años.

El hecho que motivó la sentencia sucedió el pasado domingo alrededor de las 19:50 horas, a la altura del kilómetro 131 en la zona conocida como Laguna Seca, Bermejo, dentro del departamento Caucete.

En ese punto, Romero, al mando de una camioneta Volkswagen Amarok, protagonizó un triple choque que involucró a una Toyota Hilux y a un camión Iveco que transportaba cal desde Los Berros con destino a Santiago del Estero.

Según la mecánica del accidente detallada por el ayudante fiscal Rodrigo Cabral, el conductor de la Amarok intentó adelantar al transporte de carga en un momento en que la Hilux circulaba por el carril contrario.

El funcionario judicial precisó que, a pesar de que el conductor del camión, Gustavo Esequiel Tomas Acuña de 29 años, intentó disminuir la velocidad y desplazarse hacia la derecha para evitar la tragedia, la camioneta de Romero terminó impactando contra el camión, rebotando y colisionando de frente contra el vehículo que venía en sentido opuesto.

Como consecuencia directa del fuerte choque, el conductor de la Toyota Hilux, identificado como Mario Carmelo Carrizo de 68 años, falleció en el lugar del siniestro. La investigación de la UFI Delitos Especiales confirmó que el incidente consistió en una colisión frontal entre las pick up que fue originada por una maniobra de sobrepaso fallida por parte del vehículo que conducía el ahora condenado.