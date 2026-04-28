Se llama Martín Barraza, es estudiante de la Licenciatura en Informática y entusiasta desarrollador de software. Con años de preparación, de prueba y error, más la colaboración de testers en la última fase de prueba, pudo constituir su primer gran proyecto propio que le dio como nombre “Musify Social”. Se trata de una plataforma virtual que funciona como una red social que le permite a cada usuario, recorrer un mapa en tiempo real, sobre las canciones que están escuchando las personas a su alrededor (sea en Spotify, YouTube Music o Apple Music). Lo novedoso de esto, es la experiencia que permite que los usuarios interactúen de distintas maneras en un entorno seguro.

Antes del lanzamiento oficial, que será este viernes 1 de mayo en la tienda de Google PlayStore, DIARIO HUARPE conversó con el joven de 20 de edad, sobre esta particular idea y cómo trabajó en esta primera red social creada de manera local, siendo relevante para músicos y artistas sanjuaninos.

“El proyecto busca romper el aislamiento de los auriculares y fomentar que los sanjuaninos conecten con otras personas que comparten sus mismos gustos musicales en la ciudad, todo con funciones estrictas de privacidad”, dijo Barraza.

“Básicamente, es para que las personas puedan compartir la música que están escuchando y conozcan a otros que tengan la misma afinidad para que se vaya formando una comunidad”, agregó.

Martín estuvo en contacto con artistas locales y acordó con ellos la creación de los “nodos de eventos”, se trata de ubicar una zona en el mapa virtual donde haya un recital y entonces, esos usuarios pueden encontrarse en se punto, por ejemplo, un bar y escuchar a ese artista en vivo”.

Para usar la aplicación, hay que crear una cuenta personal de registro o usuario y se respeta todas las condiciones de seguridad respecto a la información personales y se cargan en una base de datos simple y cerrada. La misma estará alojada en el sitio web www.musifysocial.com



Esto permitirá no solo difundir las canciones favoritas que ya están alojadas en las listas de reproducción de las plataformas conocidas, también se podrá chatear con personas sobre los artistas que se escuchan bajo la denominación de “cápsulas musicales” virtuales en las calles de la ciudad.

“La forma en la que escuchamos música suele ser una experiencia solitaria y aislada, pero este proyecto busca cambiar este paradigma, que funciona como un radar en vivo de los gustos musicales de la ciudad”.

¿Cómo funciona el radar?

Al ingresar a la plataforma, los usuarios pueden vincular su servicio de música favorito. Mediante una guía rápida al unirse por primera vez, el usuario puede conectar su cuenta de LastFM con Musify Social para poder conectar su cuenta de Spotify, YouTube Music, Apple Music o Tidal

El usuario también puede decidir si vincular o no una cuenta de su servicio de reproducción de música, pero no va a poder mostrarle al mundo lo que escucha inmediatamente, su avatar aparece en un mapa interactivo global, mostrando en tiempo real qué canción y artista están reproduciendo en ese preciso instante.

Si un usuario se encuentra con otra persona en el mapa que está escuchando el mismo género musical, el sistema los resalta. Esto permite romper el hielo digitalmente, conectar a través de la música e iniciar una conversación en salas de chat geolocalizadas.

Graffitis digitales

Las “cápsulas de vinilo” se generan cuando un usuario va caminando por el Parque de Mayo o el Teatro del Bicentenario y está escuchando una canción que considera increíble, puede “plantarla” en el mapa. Cuando otro usuario pase físicamente por esa misma esquina, el mapa le revelará la cápsula, permitiéndole descubrir la canción y dejar su firma en un libro de visitas digital.

Respecto a la seguridad y privacidad del sistema, la plataforma fue diseñada con un sistema donde los usuarios tienen control total sobre su visibilidad: pueden activar el "Modo Fantasma" en cualquier momento para desaparecer del mapa instantáneamente, o configurar "Zonas Seguras" (como su hogar o lugar de trabajo) donde su ubicación se oculta de forma automática.

Martín aclaró que el concepto esencial de esta propuesta es “recuperar el lado social de la música. A veces estás en el colectivo o en un café, ves a alguien con auriculares y te da curiosidad saber qué escucha. Musify rompe ese hielo y nos permite conectar desde las canciones que nos identifican”.

Otra ventaja, es que, conectarse a esta red, es totalmente gratuito y puede accederse desde un navegador móvil o de computadora.

“Actualmente, la aplicación se puede usar en Argentina y en otros países. Pero, la idea es empezar en San Juan y está hecha para soportar bastantes personas”, contó el desarrollador.

Además, relató que todo empezó a partir de una pasantía que trabajó para la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ, estando en la secundaria todavía. Pasaron varios meses pensando en cómo crear una aplicación para evitar el aislamiento social al escuchar música con auriculares por la calle. Utilizó entornos como JavaScript y HTML.

Y definió el concepto que tanto usuarios como los propios artistas y productores musicales, puedan compartir sus obras, entonces, permitirá un flujo de información más rápida y efectiva, dándole así más visibilidad a músicos emergentes que necesiten difundir con más amplitud sus creaciones, sumando visualizaciones, visitas, interacciones y reproducciones.

Por último, Barraza plantea en su borrado algunas ideas para que esta aplicación le genere ingresos genuinos como creador del sistema, pero sin necesidad de incorporar anuncios publicitarios para que sea más amigable para los usuarios. Sin embargo, está por verlo en un futuro.

Por mientras, el joven que está haciendo la carrera de Licenciatura en Informática de la Universidad Siglo XXI, y egresado de técnico informático en la EPET 4, está con todas las energías puestas en el lanzamiento y mantenimiento del sistema. Además, de cómo mejorarlo gracias a las devoluciones que vaya recibiendo de los propios usuarios.



