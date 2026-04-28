La problemática de la zoofilia y la violencia extrema contra los animales en San Juan ha encendido las alarmas en el sector proteccionista debido a la impunidad que rodea a muchos casos. Luciano Castro, quien trabaja en conjunto con la Secretaría de Ambiente y el Poder Judicial para el resguardo de víctimas, señaló a DIARIO HUARPE que departamentos como Pocito, Rawson, Chimbas y San Martín presentan antecedentes preocupantes. Sin embargo, la falta de una normativa específica que contemple la zoofilia dentro del maltrato animal debilita las condenas.

"No tenemos una ley que esté reglamentada, que no entra el tema de los animales partes sofilia... por eso es que las penas son muy bajas", explicó Castro, quien calificó algunas sanciones actuales como una "burla".

El perfil del abusador y la falta de leyes

Debido a este vacío legal, la justicia suele recurrir a la Ley de Salud Mental para aplicar sanciones basadas en la patología del agresor más que en el daño al animal. Castro explicó que los profesionales psiquiátricos consideran que estas personas poseen un desequilibrio mental que suele tener raíces en su propia historia personal.

"Una persona que abusa sexualmente de un animal ha tenido un desequilibrio mental ya sea desde niños o ha habido abuso sexual o las de parentesco que tienen esta patología", indicó el especialista.

Un caso reciente en San Martín, donde se logró una condena de 3 años en suspenso y tratamiento obligatorio, es visto como un precedente "ejemplificador", aunque no es la norma.

Traumas: el miedo como huella imborrable

El daño que sufren los animales tras un acto de abuso es, ante todo, un trauma psicológico colectivo que altera su capacidad de vinculación. Según detalló el proteccionista, las víctimas pierden la alegría y la empatía característica de su especie. "El animal tiene miedo a conocer las personas, tiene miedo a relacionarse con otros animales... lo vas a ver escondido en un rincón o no es un perro empático que busca cariño, sino siempre viven con miedo", describió Castro sobre el comportamiento de los seres rescatados. Reconstruir ese vínculo de confianza puede demandar varios meses de dedicación exclusiva.

Esperanza en la rehabilitación y cifras actuales

A pesar de la gravedad de los daños, el pronóstico de recuperación es sumamente optimista si se cuenta con el entorno adecuado. Castro aseguró que "casi el 100% de estos animales se pueden volver a rehabilitar" mediante un trabajo interdisciplinario con veterinarios y especialistas en comportamiento animal. Para que esto ocurra, es vital que el animal permanezca en lugares de resguardo seguros donde reciba los cuidados necesarios.

Actualmente, la organización que lidera Castro tiene bajo su custodia judicial a un gran número de ejemplares rescatados de contextos críticos de violencia, abandono o abuso. "Hay aproximadamente 14 animales judicializados (perros) y alrededor de 11 o 12 caballos también. Todos rescatados en distintas causas", precisó el proteccionista. El trabajo continúa siendo un "pulso" constante contra la falta de pruebas, ya que muchas denuncias de vecinos no llegan a condena si no se logran reunir evidencias contundentes para presentar ante la justicia.