

Nasser Al Attiyah, príncipe de Qatar es una de las tantas celebridades que vienen a competir en el Desafío Ruta 40 YPF. En la mayor categoría del rally que se disputa entre Mendoza y San Juan, está teniendo un gran desempeño deportivo.

Ganó la etapa 2 y ahora en la etapa 3 quedó en el tercer puesto del tramo que comprendió San Rafael y Villicum. DIARIO HUARPE habló con el piloto en el Vivac en el autódromo El Villicum.

El "príncipe qatarí", como se lo conoce popularmente, recibió el cariño de los sanjuaninos que se acercaron para tomarse fotos.

“San Juan es un lugar realmente agradable y he estado muchas veces aquí, hay gente encantadora. Estamos muy felices. San Juan es realmente lo mejor para el rally”, contó el piloto.

Además, destacó la experiencia que tuvo con el Dakar: “es muy importante, pasamos 10 años aquí en Sudamérica, cruzamos toda Argentina, es un recuerdo realmente increíble y la primera victoria para mí en Dakar aquí en Argentina fue en 2011”, resaltó.

Nasser afirmó qué lo sigue motivando a continuar corriendo y también, comentó cuando se viralizó un momento donde asistió a otro competidor argentino porque tuvo unos problemas eléctricos en su vehículo. “tuvo un problema con un motor y yo intenté apoyarle para que lo viera hoy y sí, este es el espíritu del rally”. Por último, contó que probó la semita sanjuanina y respondió: “Es muy agradable, me gusta, lo siento salado”.

Lisandro Sisterna, navegante de Kevin Benavidez.La voz de Sisterna

DIARIO HUARPE aprovechó también la presencia de Lisandro Sisterna, navegante de Kevin Benavidez, dejó su opinión sobre la carrera de este jueves: “fue una etapa muy dura, se nos complicó bastante el inicio, casi volcamos en el kilómetro 15. Estuvimos en un precipicio y pudimos salir sin problema. Después del kilómetro 50, se nos rompieron en dos ruedas, así que hemos hecho unos 250 km sin rueda de auxilio. Pero bueno, son cosas de la carrera”, relató el piloto sanjuanino.

Lo importante, argumentó Sisterna, es que “no hemos abandonado”. “Seguimos dando batalla. Estamos preparados para mañana para dar la última etapa”.