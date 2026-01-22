Naturgy ha difundido una serie de recomendaciones para fomentar el uso eficiente de la energía en los hogares de San Juan durante la temporada estival. Esta iniciativa surge debido al aumento considerable del consumo eléctrico provocado por las altas temperaturas y el uso intensivo de artefactos de climatización.

En este contexto, la empresa "puso a disposición una serie de consejos orientados a optimizar el uso de la energía eléctrica y contribuir a un consumo responsable, en beneficio de todos los usuarios sanjuaninos".

Desde la distribuidora indicaron que, "si bien se realizaron tareas previas al inicio de la temporada estival para reforzar la red de suministro, la demanda creciente puede generar situaciones de sobrecarga".

Por ello, las autoridades de la firma "remarcaron la importancia de aplicar estas recomendaciones durante los días de calor extremo, con el objetivo de reducir el consumo, evitar inconvenientes en el servicio y garantizar un uso más eficiente y sustentable de la energía".

Para alcanzar este ahorro, se aconseja fijar el aire acondicionado entre 24°C y 26°C y apagarlo en espacios vacíos, ya que estos equipos requieren intervalos sin funcionar para enfriar sus componentes.

Se sugiere también limpiar filtros, revisar el gas refrigerante, usar ventiladores para distribuir el aire frío y mantener los ambientes cerrados. Otras medidas incluyen desconectar dispositivos en modo stand-by, aprovechar la luz solar y regular el calefón eléctrico a la temperatura justa para el uso, evitando mezclar agua caliente con fría.

La compañía instó a no utilizar simultáneamente aparatos de alto consumo, como planchas y aires acondicionados, especialmente en horarios críticos. Las tareas de lavado y planchado deben programarse fuera del horario de 14:00 a 18:00 horas, momento en que el sistema tiene su máxima solicitación. Asimismo, se recomienda operar bombas de riego y piletas durante la noche para mejorar las condiciones térmicas de los motores.

Finalmente, se emitieron advertencias de seguridad: no manipular instalaciones eléctricas sin cortar la energía, no estar descalzo o con calzado húmedo, y asegurar que la red tenga disyuntores diferenciales.

En caso de que estos se activen, no deben ser puenteados y debe intervenir un electricista matriculado. También se prohibió el uso de adaptadores, zapatillas no certificadas y realizar actividades en agua cerca de artefactos enchufados.