La investigación sobre el presunto abuso sexual de una niña de 12 años, quien ingresó al Hospital Rawson cursando un embarazo, presenta avances significativos en el ámbito judicial. Aunque inicialmente se manejó con estricta reserva, se han confirmado detalles sobre la situación de los sospechosos y el estado de la causa dirigida por la UFI Anivi

A diferencia de las primeras informaciones que indicaban la ausencia de arrestos, la fiscal de la causa, Andrea Insegna, confirmó a DIARIO HUARPE que ya hay un hombre detenido. El sospechoso no fue aprehendido en las últimas horas, sino que su detención se produjo días posteriores a la denuncia original, por lo que ya lleva aproximadamente una semana bajo custodia policial.

Si bien no se ha confirmado si existe un vínculo de parentesco directo, la fiscalía precisó que el hombre pertenece al "círculo cercano" de la menor.

La declaración de la menor, un paso clave pendiente

A pesar del tiempo transcurrido desde que el caso tomó estado público el pasado 21 de marzo, la niña aún no ha prestado declaración ante las autoridades. La justicia se encuentra actualmente cumpliendo con los pasos legales necesarios para garantizar que el testimonio se brinde en condiciones adecuadas, priorizando la contención integral y la integridad psicofísica de la víctima.

Contexto del caso

El hecho salió a la luz tras el ingreso de la menor al Hospital Guillermo Rawson el viernes 20 de marzo . La denuncia que dio inicio a las actuaciones fue realizada por una persona ajena a la familia de la niña.

Actualmente, se mantienen activos los protocolos de asistencia que incluyen el acompañamiento de asesores de menores para garantizar los derechos de la víctima.