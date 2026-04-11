Netflix esconde en su catálogo una serie de películas románticas poco conocidas que, aunque pasaron desapercibidas, se posicionan como opciones ideales para ver el fin de semana. Se trata de producciones que combinan historias de amor con crecimiento personal y conflictos juveniles.

Entre las recomendaciones aparece “18 rosas”, una película centrada en el romance adolescente y las tradiciones culturales, que sirve como punto de partida para descubrir otras propuestas similares dentro de la plataforma.

Otra de las opciones destacadas es “Love is Colorblind”, que narra la historia de una joven que pierde la capacidad de ver colores tras un accidente y encuentra en su mejor amigo un apoyo fundamental, en un vínculo que evoluciona hacia el amor.

También figura “Heredera por sorpresa”, una comedia romántica sobre una joven que descubre que es la heredera de un imperio hotelero, lo que la obliga a adaptarse a una nueva vida mientras atraviesa situaciones sentimentales inesperadas.

Otra alternativa es “Love at First Stream”, que mezcla romance con el mundo digital y sigue a dos jóvenes que intentan encontrar el amor en medio del universo de las redes sociales y la búsqueda de éxito.

Según destacan, estas películas —en su mayoría de origen filipino— comparten una estética colorida y abordan emociones propias del paso de la adolescencia a la adultez, lo que las convierte en propuestas diferentes dentro del género romántico.

En un catálogo cada vez más amplio, estas producciones resurgen como alternativas para quienes buscan historias de amor fuera de los títulos más populares, con relatos frescos y poco explorados por el público masivo.