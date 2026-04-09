Netflix publicó el primer adelanto de la serie documental de Silvina Luna

La plataforma de streaming Netflix presentó el tráiler oficial de la serie documental titulada Perfecta La voz de Silvina Luna, cuyo estreno está programado para el año 2027. Esta producción, calificada como conmovedora, desgarradora y dolorosa, reconstruye la meteórica carrera y la batalla final de la modelo y actriz que conquistó a la Argentina, enfocándose en el daño irreversible causado por lo que suponía ser una simple cirugía estética.

Desde la empresa describieron la obra señalando que "Perfecta: La voz de Silvina Luna es un documental iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad. Revela, desde su intimidad, una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética. Llegará a Netflix en 2027".

El proyecto cuenta con la supervisión directa de su hermano, Ezequiel Luna, quien aportó material inédito grabado por la propia Silvina para cumplir su último deseo de que se conociera su historia.

Respecto a la voluntad de la actriz, Ezequiel manifestó que “Silvina me pidió hasta el final que la filmara. Ella estaba con la cabeza que quería hacer este documental y quería mostrar todo lo que le estaba pasando. Ella quería que su historia sirviera para algo, que sea un ejemplo para otras personas”. El contenido recorre los últimos años de su vida, marcados por los dolores físicos tras sus operaciones y un tránsito que enfrentó siempre con una sonrisa.

La realización de este retrato íntimo está a cargo de la productora Pampa Films con Studio23 como asociada. El equipo técnico incluye la dirección de Nico Petrich y la labor de los productores Cabe Bossi, Pol Bossi y Maxi Lasansky. A través de este trabajo audiovisual se busca exponer desde la intimidad una lucha integral contra los mandatos y la violencia estética que la modelo atravesó antes de fallecer.