La tensión y los nervios se apoderan de los competidores de La Voz Argentina (Telefe) a medida que se acercan a la final. Sin embargo, la jornada del 7 de octubre de 2025 se prestó a un momento de distensión inesperado cuando el conductor, Nico Occhiato, fue desafiado por el coach Luck Ra.

La situación ocurrió después de la interpretación de Pablo Cuello, de 18 años, quien cantó “Mi vieja” de Pappo’s Blues. En un cambio de roles, el joven comenzó a preguntarle a Occhiato cómo se sentía, a lo que el conductor respondió como si fuera un participante: “Bien, la verdad que bien. Intento mostrar siempre algo distinto, pero bueno, estamos trabajando con el equipo, lo que probamos en la semana y creo que va a estar bien”.

Publicidad

Fue en ese instante cuando Luck Ra, el intérprete de “La morocha”, consultó a Occhiato, señalando la batería que estaba detrás de él: “¿Querés probar algo distinto, Nico?”.

Aunque en un principio Occhiato intentó atajarse revelando que solo había tomado cuatro clases de batería —a través de Zoom durante la pandemia, antes de “bajarse” cuando se “abrieron todo”—, el conductor se dirigió a los platillos, se sentó y comenzó a tocar.

Publicidad

La sorpresa fue inmediata. Lali había anticipado: “Che, nos va a sorprender, lo siento”. Acto seguido, Nico Occhiato mostró su talento ante los aplausos y la arenga de los coaches Lali, Ale Sergi, Juliana Gattas, Luck Ra y Soledad Pastorutti.

Lali trazó un paralelismo musical, exclamando: “Pero si es Ca7riel de Divididos”. Luck Ra también destacó el desempeño de Occhiato: “¿Cómo se llama tu profesora? Hace milagros”.

Publicidad

Tras el éxito, el conductor se animó a bromear con los artistas: “Bueno, lindo Pablito. Si le falta alguno, chicos, para los shows ahora”.

Este despliegue de talento contrasta con una situación similar vivida semanas atrás. El conductor se había sometido a un divertido desafío luego de que el participante Thomás Guzmán, del team Miranda!, se presentara con unos llamativos zapatos de taco aguja.

Occhiato expresó su asombro ante el calzado: “Para mí lo fuerte es que puedas caminar arriba de esos zapatos, loco. Mirá lo que son esos zapatos. Aguja, aguja”. La producción sorprendió al conductor con un par idéntico, y el jurado lo animó a desfilar.

La caminata estuvo marcada por la torpeza de Occhiato y las burlas de los coaches. Luck Ra le dijo: “Caminás como paspado”, a lo que Occhiato respondió: “Ponetelo vos, bolu… Es un peligro aparte”. Ale Sergi incluso le preguntó: “¿Te estás haciendo pis?“, por su peculiar manera de moverse. Ante la dificultad, Occhiato lanzó: “Me trajeron para reírse de mí”. El conductor concluyó que caminar en tacos es “un peligro aparte, bol..., te esguinzás mal acá. Salís del boliche a las siete y caminas así”.