El actor Nicolás Cabré sorprendió al contar en sus redes sociales cómo logró terminar un exigente triatlón, una competencia que combina natación, ciclismo y carrera a pie, y en la que estuvo al borde de abandonar por el desgaste físico.

A través de Instagram, el artista mostró imágenes de la jornada y celebró haber llegado a la meta, aunque reconoció que fue una de las experiencias más duras que le tocó atravesar. “Hoy me tocó pelearla mucho más de lo que creía”, expresó al hacer un balance de la competencia.

Cabré detalló que las primeras etapas se desarrollaron con normalidad, pero que todo cambió en el tramo final de running. “Cuando me tocó correr exploté por todos lados”, admitió, dejando en evidencia el nivel de exigencia física que implicó el desafío.

El actor reveló que atravesó momentos críticos durante la prueba y que pensó en abandonar en varias oportunidades. “Tuve que parar y caminar mil veces y otras millones de veces pensé en abandonar. Ya desde el kilómetro 2 podría haber abandonado”, confesó.

Sin embargo, decidió continuar a pesar del cansancio extremo y completó el recorrido alternando caminatas y trote. Incluso contó que cruzó la meta caminando, priorizando terminar la competencia por sobre el rendimiento.

Finalmente, reflexionó sobre el resultado y dejó una frase que resumió su experiencia: aseguró que fue el peor tiempo que registró en este tipo de pruebas, aunque también puso en duda si, en realidad, no fue uno de sus mejores logros por el esfuerzo que implicó terminarlo.

Durante toda la jornada, Cabré destacó el acompañamiento emocional de su entorno cercano. En su equipo llevaba referencias a su hija Rufina y a su esposa Rocío Pardo, quienes lo motivaron a no rendirse en los momentos más difíciles.

Tras la competencia, su pareja también le dedicó un mensaje público en redes sociales en el que expresó orgullo y admiración, destacando su esfuerzo y compromiso tanto en lo deportivo como en lo personal.