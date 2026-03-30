Boca Juniors se prepara para una seguidilla de partidos que definirá gran parte de su semestre y las noticias que llegan desde el predio de Ezeiza son más que alentadoras para Claudio Úbeda. En la previa del choque ante Talleres en Córdoba, el entrenador Xeneize celebra la recuperación de dos piezas fundamentales para el andamiaje del equipo: Santiago Ascacíbar y Exequiel Zeballos.

El "Ruso" Ascacíbar, quien se había perdido el último encuentro ante Instituto por una lesión muscular en el isquiotibial, ya comenzó a trabajar a la par de sus compañeros. Por su parte, la situación del "Changuito" Zeballos es la que más expectativa genera: tras un grave desgarro sufrido en febrero, su reincorporación total al grupo es inminente.

El cronograma Xeneize

La urgencia de contar con el plantel completo radica en el calendario apretado que inicia este jueves 2 de abril ante la "T" por el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, el objetivo principal es el martes 7 de abril, cuando el club de la Ribera visite a la Universidad Católica en su regreso a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El parte médico del plantel

Además de las vueltas de Ascacíbar y Zeballos, el cuerpo técnico ya cuenta con Tomás Belmonte y Ángel Romero a disposición. En el departamento médico todavía permanecen:

*Agustín Marchesín: Se estima que le restan dos semanas de recuperación, aunque el arquero presiona para volver antes.

*Edinson Cavani: Sigue trabajando de forma diferenciada y aún no tiene una fecha confirmada de retorno a las canchas.

*Rodrigo Battaglia: Es la baja más prolongada; recién se lo espera para la segunda mitad del año.

Con este panorama, Úbeda respira aliviado al recuperar volumen de juego y recambio en el mediocampo y el ataque, factores que serán determinantes para afrontar la doble competencia que se le avecina al club más ganador de Argentina en el plano internacional.