Turismo apuesta por la Difunta Correa como centro de la Semana Santa

El gobierno de San Juan presentó la programación para Semana Santa con una propuesta que combina turismo religioso, actividades culturales y deportivas. El centro de las celebraciones será el paraje de Vallecito, sede del santuario de la Difunta Correa, uno de los destinos de mayor afluencia turística de la provincia.

Vallecito, en el corazón de la propuesta

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, explicó que la decisión de poner a la Difunta Correa en el centro de la programación responde tanto a una lógica turística como cultural. "Entendimos desde la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Cultura que era importante darle el centro de las actividades a la Difunta", señaló.

El funcionario destacó que el paraje fue objeto de una intervención integral. "El paraje está hermoso, está con la posibilidad de que pueda ser utilizado y disfrutado no solamente por los sanjuaninos, sino por todos los que nos visitan, con instalaciones nuevas, con instalaciones cómodas, funcionales, que realmente hacen de Vallecito un lugar extraordinario", afirmó Romero.

El lugar recibe más de un millón y medio de visitantes al año y, según el ministro, la apuesta es que esa afluencia se traduzca en un derrame económico hacia Caucete y el Gran San Juan.

Ocupación hotelera y reservas

El antecedente inmediato alienta las expectativas. El pasado fin de semana, coincidente con la realización del Iron Man San Juan, la provincia registró más de 5.000 turistas visitantes y una ocupación hotelera superior al 85% en el Gran San Juan.

Para Semana Santa, las reservas anticipadas ya muestran números altos: cerca del 80 al 85% de ocupación proyectada en Iglesia, con buena respuesta también en Calingasta, Albardón, Valle Fértil y el área metropolitana. Romero fue cuidadoso al interpretar esos datos: "El turista ya no se mueve con reservas. Las reservas prácticamente siempre se viaja sin reservas", aclaró, advirtiendo que los números reales se conocerán al regreso del fin de semana largo.

Cultura en los teatros y las parroquias

La secretaria de Cultura, Paola Vilches, detalló la programación que acompaña la oferta turística. Los teatros provinciales estarán abiertos con visitas guiadas durante los cuatro días del fin de semana largo, además de cartelera de obras. En el Teatro Sarmiento se presentará una producción a cargo de Solán Pinto, centrada en la Pasión de Cristo.

"Es muy importante que apoyemos a nuestra cultura provincial y más que nada también a personas que se están iniciando", subrayó Vilches, al referirse a esa propuesta.

La Secretaría de Cultura también coordinará la presencia de artistas en distintas parroquias que solicitaron colaboración. "Las unidades culturales han trabajado mano a mano con turismo para cada uno de los espacios", explicó la funcionaria, en línea con el esquema interministerial que el gobernador Marcelo Orrego impulsó como metodología de gestión.

La Camerata y otros elencos artísticos provinciales completarán la grilla en los diferentes puntos del recorrido turístico-cultural.

Un plan estratégico como horizonte

Romero aprovechó la presentación para poner en contexto la programación de Semana Santa dentro de un objetivo más amplio. Por primera vez en la historia de San Juan, la provincia trabaja en un plan estratégico de turismo. "No hay ninguna ciudad en el mundo que tenga un desarrollo turístico importante que no tenga un plan estratégico de turismo, y San Juan por primera vez lo está haciendo", afirmó.

El plan apunta a consolidar una marca provincial y a ordenar la oferta de cara a los operadores hoteleros, gastronómicos y de servicios turísticos. "Tenemos unos recursos naturales que son realmente extraordinarios", cerró el ministro.