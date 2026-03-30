Una tarde de vuelo recreativo estuvo a punto de convertirse en tragedia en San Juan cuando un piloto de 77 años se descompensó en pleno aire y quedó inconsciente mientras sobrevolaba la zona del dique de Ullum. La rápida reacción de su hijo evitó un desenlace fatal.

El episodio ocurrió cuando la aeronave era comandada por Oscar Balverdi, quien sufrió una descompensación repentina que lo dejó fuera de control frente a los mandos. La situación obligó a una intervención inmediata dentro de la cabina.

Ante la emergencia, su hijo Javier Balverdi, que lo acompañaba en el vuelo y también es piloto, tomó el control de la avioneta y ejecutó una maniobra de retorno hacia el Aeroclub de Pocito, en un trayecto crítico que demandó máxima precisión y rapidez.

Mientras la aeronave se dirigía a tierra, se activaron los protocolos de emergencia. Desde el aire se dio aviso a la torre, y el servicio 107 coordinó la asistencia médica en simultáneo con la aproximación del avión. En tierra, personal policial alertó al 911 para despejar la pista y garantizar un aterrizaje seguro.

La maniobra se completó con éxito pocos minutos después. Javier logró posar la aeronave sin inconvenientes, donde ya aguardaba una ambulancia para asistir al piloto descompensado.

Tras las primeras tareas de reanimación, Oscar Balverdi recuperó el conocimiento. Los primeros diagnósticos indicaron que sufrió una baja de presión y, según informaron desde el aeroclub, se encuentra fuera de peligro y en buen estado de salud.

El episodio fue reportado formalmente ante la Administración Nacional de Aviación Civil, tal como lo establecen los protocolos para incidentes aeronáuticos, mientras se analizan las circunstancias del hecho.