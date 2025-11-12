La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el juez Nicolás Ramírez será el encargado de dirigir el encuentro crucial entre Aldosivi y San Martín de San Juan. Este partido, programado para el sábado 15 de noviembre a las 17 horas, definirá el futuro inmediato de ambos clubes en la Primera División.

Ramírez es conocido por haber dirigido recientemente el Superclásico, en el que Boca obtuvo el triunfo frente a River. Su designación llega para arbitrar lo que se considera una verdadera final, ya que el equipo que resulte ganador se asegurará la permanencia en la categoría, mientras que el perdedor descenderá.

El equipo sanjuanino llega a esta instancia con una situación delicada, encontrándose en el fondo en la tabla de promedios y en el puesto 29° en la Tabla Anual. Por su parte, Aldosivi se ubica en la posición 29° en los promedios y 28° en la Anual.

Además del enfrentamiento entre San Martín y Aldosivi, el resultado del partido entre Godoy Cruz y Deportivo Riestra será "trascendental" para la definición final. Esto se debe a que Godoy Cruz es el último en la Tabla Anual, pero mantiene la misma cantidad de puntos que San Martín.

Nicolás Ramírez está habituado a dirigir encuentros de gran importancia. Recientemente, además de estar en el Superclásico, también estuvo a cargo de la final de la Copa Argentina y de la final de la Primera Nacional, donde Gimnasia de Mendoza se coronó campeón y logró el ascenso.

Para esta decisiva contienda, Ramírez estará acompañado por un equipo arbitral completo:

