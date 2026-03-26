El fanatismo por la Selección Argentina no conoce de esperas. A meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, las redes sociales estallaron tras filtrarse la imagen de la figurita de Lionel Messi para el álbum oficial de Panini. El diseño, que promete ser una reliquia histórica, muestra al capitán en una edición de lujo.

Según reveló el coleccionista Gian Franco Zelaya, la imagen que circula corresponde a la versión GOLD del álbum Panini FIFA World Cup 2026. Este diseño, con un fondo dorado impactante, está destinado principalmente al mercado estadounidense como una pieza premium. Para Sudamérica y Brasil, se espera que el diseño estándar mantenga un fondo celeste acorde a los colores de la Albiceleste.

Los detalles de la "joya" de la colección

En la estética filtrada, se puede ver a un Messi de frente, vistiendo la camiseta nacional con los símbolos de campeón del mundo bien visibles: el parche de la FIFA en el pecho y las tres estrellas sobre el escudo.

Además de la imagen, la figurita incluye los datos biográficos actualizados del "10", como su altura, peso y su club actual, el Inter de Miami. Este detalle refuerza el carácter documental de una colección que marcará, posiblemente, la última aparición del astro rosarino en un certamen ecuménico.

El cierre de una era dorada

La filtración no llegó sola, ya que también se conoció la versión estándar de Cristiano Ronaldo. A diferencia del fondo dorado de la edición especial de Messi, el portugués aparece con un diseño más tradicional, alineado con lo que será la versión común que llegará a los kioscos de San Juan.

A pesar de la viralización de estas imágenes, la empresa Panini aún no ha brindado información oficial sobre la fecha de lanzamiento ni el inicio de la preventa en Argentina. Sin embargo, el "runrún" digital ya puso en alerta a los coleccionistas locales, que se preparan para otra cacería de sobres en busca de la figurita más deseada del planeta.