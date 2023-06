No lo olvidará jamás: Kolo Muani volvió a hablar de la atajada del Dibu Martínez

En las últimas, Kolo Muani dejó nuevamente un análisis de lo que fue la atajada del Dibu Martínez el 18 de diciembre pasado. En la final de la Copa del Mundo que ganó la Selección Argentina, el marplatense tapó el remate del francés en el último segundo del compromiso. Por esto, en una entrevista con Canal + Foot, el jugador galo volvió a hacer foco en lo que fue ese momento impactante.

"Cuando tienes la pelota te dices a ti mismo que es la tercera estrella, que podrías liberar a todo un pueblo, a toda una nación. Después de ver los videos, ves a Kylian a la izquierda y dices que puedes pasársela, pero en el momento todo va demasiado rápido. El balón baja, es ‘uno, dos y tiro’. No quiero decir que siempre estoy triste y que siempre voy a llorar. No, es una fortaleza", partió diciendo Muani.

Asimismo, Kolo también aprovechó para resaltar: "Fallé, pero si caes en este destino, ya no existirás, así que me levanto y me digo que la próxima vez la voy a meter en el fondo de la red. No me obligó a patear ahí. No, eso es lo que decidí. Después, se estiró bien, porque hizo una muy buena parada". Sin dudas, será un momento que jamás se olvidará en la historia del fútbol moderno.

Lo que dijo Dibu Martínez de la atajada

Semanas atrás, en una entrevista con TyC Sports, el portero del Aston Villa mencionó lo siguiente: "La pelota tuvo un efecto extraño después de rebotar e intuí que podía pegarle de volea. Salí en diagonal, dejándole intencionalmente un pequeño espacio a mi izquierda, en el palo cercano. Como para decirle: ‘Ponela ahí’. Lo empujé a patear allí". Por esto, Kolo Muani respondió.

"Luego, cuando remató, abrí mi brazo izquierdo y mi pierna izquierda para cerrarle el ángulo. Es algo en lo que había trabajado, por supuesto. El hecho de haber entrenado durante años con grandes atacantes me ayudó en esta jugada. Inmediatamente después, cuando terminó el partido, dije: ‘¡Guau, qué final!’", concluyó el Dibu Martínez en su momento.