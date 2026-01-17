Loan Danilo Peña, quien desapareció en junio de 2024 en Corrientes, cuenta ahora con una imagen de progresión de edad realizada por la Policía Federal Argentina. Este trabajo de la División Individualización Criminal fue enviado al Juzgado Federal de Goya para colaborar con la investigación vigente.

El sargento primero Yani Rubén Coronel, idóneo en arte forense, utilizó software de edición y una tableta digital para analizar rasgos del menor y sus parientes directos.

Según el informe oficial, “es deseable contar o acceder a la mayor cantidad de fotos posibles tanto del desaparecido como de sus familiares más allegados” para lograr precisión morfológica.

El experto explicó que en esta etapa de crecimiento “aún existe cierta estabilidad de la fisonomía y sin tantos cambios de la misma”, aunque aclaró que quedan fuera del análisis factores externos como el clima, golpes o cirugías.

Finalmente, la fuerza de seguridad subrayó que el resultado obtenido “no deja de ser mera hipótesis” y que debe considerarse como un proceso “más cercano a un desarrollo artístico que a un estudio científico”. El material ya fue remitido de manera digital a organismos nacionales de búsqueda de personas y autoridades judiciales.