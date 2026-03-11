San Juan se consolidó durante 2025 como el principal motor exportador de la región de Cuyo, impulsada principalmente por la actividad minera y, en especial, por las ventas externas de oro y plata. Los datos fueron difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y reflejan el peso que tiene la economía sanjuanina dentro del comercio exterior del oeste argentino. De acuerdo con el informe oficial, San Juan concentró el 48,6% de las exportaciones de toda la región cuyana, posicionándose con claridad por encima de las otras dos provincias que integran el bloque regional: Mendoza y San Luis.

Las cifras muestran que, dentro del total de exportaciones de Cuyo, Mendoza representó el 35,6% mientras que San Luis aportó el 15,9%. De esta manera, San Juan se ubicó como la principal generadora de divisas del bloque regional. En el plano nacional, las exportaciones argentinas alcanzaron durante 2025 un total de 87.111 millones de dólares. Ese volumen representó un crecimiento interanual del 9,3%, lo que marcó un año de expansión para el comercio exterior del país.

Dentro de ese escenario, la región de Cuyo aportó exportaciones por 4.326 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente al 5% del total de ventas externas de Argentina. Además, el informe señala que el bloque cuyano registró un crecimiento interanual del 3,8%.

Los datos también revelan cuáles fueron los principales destinos de los productos exportados desde la región. Suiza encabezó el listado con el 24,2% de las compras, seguida por India con el 15,3%, Brasil con el 12,1% y Estados Unidos con el 8,2%.

En cuanto a la composición de las exportaciones, el informe del Indec indica que las manufacturas de origen industrial representaron el mayor volumen dentro del comercio exterior cuyano. Este segmento alcanzó ventas por 2.228 millones de dólares, lo que equivale al 51,5% del total regional.

El liderazgo de San Juan dentro de este esquema exportador está directamente vinculado al desempeño del sector minero, una de las principales actividades económicas de la provincia.

A nivel nacional, el complejo minero generó exportaciones por 8.109 millones de dólares durante 2025, lo que representó el 9,3% del total de las ventas externas del país.

Dentro de ese sector, el complejo de oro y plata tuvo un rol determinante. Las exportaciones de estos metales alcanzaron los 4.886 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales generadores de divisas de Argentina y como un pilar clave de la economía sanjuanina.

Este escenario reafirma el papel estratégico que tiene la minería en el desarrollo productivo de la provincia y en su inserción dentro del comercio internacional. Al mismo tiempo, posiciona a San Juan como uno de los polos exportadores más relevantes del interior del país.

Con casi la mitad de las exportaciones regionales, la provincia se consolida así como el principal actor del comercio exterior de Cuyo, con la minería como motor central de su economía y como uno de los sectores que mayor aporte de divisas genera para el país.