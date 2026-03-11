La Unión de Centros Comerciales y la Academia Nuevo Horizonte anunciaron dos eventos importantes que están organizando y planificando para concretarse en 2027. Por un lado, el festival “Corso de Antaño” y después, la recreación histórica de la Batalla de la Rinconada.

Tal como sucedió con la primera edición que tuvo este montaje dramatizado en 2012, nuevamente desde la cámara comercial, buscará revivir este espectáculo al aire libre y para todo el público en general, en el mismo sitio donde se produjo el combate entre unitarios y federales en el siglo XIX.

“Será un evento importante porque tendrá una buena puesta en escena, y queremos traerla de vuelta porque es algo identitaria de nuestra historia y nuestra cultura en el departamento. Habrá fuegos de artificio, jinetes, vestuario, armamento de época y bastante material como también, unos 100 artistas en escena y 60 caballos”, dijo Víctor Maldonado, presidente de la Unión de Centros Comerciales de Pocito.

Según lo informado por Maldonado, la recreación –que llevará como título “El último verano de Aberastain”- tendrá lugar en el histórico punto de la Calle La Rinconada y Calle Aberastain, entre las calles 16 y 17. Es en este cruce, donde se montará el espectáculo, contando con el asesoramiento y guión del profesor Fabián González, director de la Academia Nuevos Horizontes.

“La idea básicamente es que se fortalezcan estos eventos culturales para la familia, a la par que se convierta también en un activo turístico en esta etapa del año”, contó el empresario.

La fecha estimada para su realización, será el 9 de enero de 2027.

Espíritu carnavalero

Además del espectáculo histórico, la Unión también anunció la recuperación del Corso de Villa Aberastain. En este sentido, Maldonado contó que “básicamente queremos que participen todas las fuerzas vivas del departamento, las asociaciones civiles, las uniones vecinales, los clubes deportivos y los vecinos en particular. Venimos conversando con referentes de varios barrios para que puedan confeccionar sus carros, sus murgas y sus comparsas. Conseguiremos también premios para los participantes”, contó el presidente de la Unión.

“Con el avance de los años, ambos eventos culturales fueron perdiéndose y los vecinos lo vienen pidiendo cada verano. Por eso tenemos la intención de sumar un aporte y ayudar para el departamento crezca no solo en lo económico, también en lo turístico y en lo cultural”, señaló Maldonado.

El “Corso de Antaño” se programará para el 13 y 14 de febrero de 2027, en Villa Aberastain. Para este festival en la próxima temporada de Carnaval, las atracciones para el público serán el Carruaje de Reina, el Carro Murgas, las Comparsas, Máscara Suelta y elección de Reina con un premio especial. La esencia de este festival, será la evocación a los tradicionales corsos de los años 90. El próximo 1 de abril, se iniciará el proceso de inscripción para las agrupaciones que quieran participar del evento. Los mismos tienen que contactarse al correo electrónico [email protected]

El giro de la historia a sangre y fuego

A finales de 1860, la provincia vivía un clima de extrema tensión política. Tras el asesinato del gobernador oficialista José Antonio Virasoro (del partido federal vinculado a Urquiza), Antonino Aberastain, un líder de ideas liberales y cercano a Sarmiento, asumió el gobierno tras una revolución popular.

El gobierno nacional de la Confederación, con sede en Paraná y bajo la presidencia de Santiago Derqui, no reconoció a Aberastain como nuevo gobernador. Lo consideraron un usurpador y enviaron una intervención federal armada liderada por el gobernador de San Luis, el coronel Juan Saá. La Batalla de La Rinconada ocurrió justamente el 11 de enero de 1861, Aberastain lideraba a las milicias sanjuaninas, que se calculan unos mil hombres, muchos de ellos ciudadanos armados con poco entrenamiento militar. Mientras que Juan Saá comandaba tropas profesionales de San Luis y refuerzos de la Confederación.

La superioridad numérica y profesional de la caballería de Saá fue aplastante. A pesar de la resistencia, las fuerzas sanjuaninas fueron diezmadas. Aberastain fue capturado tras la derrota. El día después del combate, Aberastain fue ejecutado mientras se encontraba en calidad de prisionero de guerra. Según los registros históricos, fue obligado a bajar de su caballo y fusilado por orden directa del coronel Francisco Clavero (al mando de Saá).

La noticia de su muerte generó una conmoción profunda. Domingo Faustino Sarmiento, amigo personal de Aberastain, utilizó este hecho para denunciar la "barbarie" de los caudillos federales, lo que escaló el conflicto entre Buenos Aires y la Confederación.

Muchos historiadores consideran que la muerte de Aberastain fue el desencadenante directo de la Batalla de Pavón, donde se decidió finalmente la unificación nacional bajo la hegemonía unitaria de Buenos Aires.

Para la memoria de los sanjuaninos, Aberastain quedó consagrado como un mártir de las instituciones y la autonomía provincial.

Planificación

La Unión de Centros Comerciales es una asociación que trabaja en el departamento Pocito desde 2020, ya cuenta con personería jurídica y nuclea a 120 comercios afiliados. Trabaja de manera articulada con la Cámara de Turismo de Pocito y es parte de la Federación Económica de San Juan.

Por su parte, la Academia Nuevo Horizonte es una entidad también histórica en Pocito, con bailarines profesionales con experiencia en Cosquín y en la Fiesta del Sol. Además, fue la única institución de danza que pudo hacer una actuación en China.

Ambas instituciones buscan desarrollar actividades culturales y sociales con suma planificación en el departamento para que se consoliden en el tiempo.