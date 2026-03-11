El sistema de salud de San Juan registró un aumento del 30% en la cantidad de médicos residentes en los hospitales públicos de la provincia. Así lo confirmó el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, durante una rueda de prensa en la que explicó las medidas implementadas para fortalecer la formación de profesionales.

Según indicó el funcionario, el crecimiento en el número de residentes se produjo luego de una serie de cambios en el sistema de formación médica. Entre ellos, destacó el incremento salarial aplicado a los profesionales en formación. "Tuvieron un incremento que fue del 150% para los residentes, que venían muy atrasados”, señaló el funcionario. Según explicó, la actualización de los haberes buscó mejorar las condiciones laborales.

Por otra parte, Dobladez también detalló que otro de los cambios fue la incorporación de residencias con carácter universitario, a partir de un convenio firmado con la Universidad del Aconcagua. Este acuerdo permitió que los profesionales obtengan una doble certificación durante su formación.

“Logramos que sea una residencia universitaria con el convenio que hicimos con la universidad. Esto es una doble residencia, lo que permite que el médico pueda ejercer en cualquier lugar”, explicó el ministro.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que el aumento en la cantidad de residentes forma parte de las políticas destinadas a fortalecer el sistema sanitario provincial. En ese marco, indicaron que se continuará trabajando en la formación de profesionales y en la incorporación de nuevas especialidades.

Especialización estratégica

Por otra parte, el ministro de Salud explicó que San Juan también puso el foco en áreas críticas de atención pediátrica. Actualmente, explicó que la cartera sanitaria financia la formación de especialistas en Neurología Infantil mediante convenios con el Hospital Garrahan.