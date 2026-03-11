En la Sala de Situación y Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de San Juan, el presidente, el Dr. Daniel Olivares Yapur, recibió la visita protocolar de la Dra. Laura Romarión (Asesora Letrada de Menores nº3) quien es la presidenta de la Comisión Directiva del Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan (CONFIAS).

El motivo principal del encuentro fue el de establecer lineamientos y objetivos comunes para este período anual de gestión 2026 entre ambas instituciones. Además, entre otros temas de la agenta, se abordó la cuestión de visibilizar la tarea de Fiscales y Asesores de Menores que integran el Ministerio Público Fiscal y Tutelar del Poder Judicial de San

Juan.

Al término de la reunión, la Presidenta de CONFIAS, Dra. Romarión, declaró que: “Estamos muy contentos por la reunión que acabamos de realizar con el flamante Presidente de la Corte de Justicia, en la cual hemos establecido lineamientos para diagramar estrategias y prioridades en lo que va del año de gestión. Pudimos trasladarle algunas peticiones de nuestros asociados, requerimientos específicos, los cuales ha recepcionado con mucho agrado y vamos a diagramar un plan de trabajo durante todo el año 2026”.

La Comisión Directiva que asistió al encuentro estuvo integrada por: Cristian Catalano, Daniela Pringles, Carlos Ortiz, Gabriela Molina, Iván Grassi, Maximiliano Gerarduzzi, María del Valle Sabio y Eduardo Martínez Yanzón. También participaron profesionales médicos y licenciados en Psicología y Trabajo Social que integran otros cargos de la Comisión Directiva de CONFÍAS.

¿Qué es el CONFIAS?

El Consejo de Fiscalías y Asesorías de San Juan es una asociación que agrupa a fiscales, asesores de menores y funcionarios del Ministerio Público de la provincia. Recientemente renovó su comisión directiva con Laura Romarión como presidenta y busca fortalecer el sistema de ascensos por mérito.

El consejo ha planteado al Fiscal General, Guillermo Baigorrí, la necesidad de implementar un sistema de ascensos basado en mérito y capacitación, en lugar de vínculos personales.

Trabaja de manera independiente del Consejo Asesor de la Fiscalía de Estado (que asiste al Fiscal de Estado en los juicios).

Esta entidad se enfoca en la defensa de los intereses de sus miembros y en la mejora continua de la administración de justicia en San Juan.