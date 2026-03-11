La Municipalidad de San Martín inauguró un nuevo tramo de obras de renovación y refuncionalización del alumbrado público sobre la ruta de Eva Perón. El proyecto forma parte de un plan de mejoras que se ejecuta por etapas con fondos municipales.

La intendenta Analía Becerra explicó a DIARIO HUARPE que el primer tramo ya fue puesto en funcionamiento y abarca el sector comprendido entre las calles Divisoria y Laprida. “Dentro de la austeridad que tenemos que preservar todo el tiempo seguimos trabajando. Inauguramos hace poco un tramo de renovación y refuncionalización de alumbrado público en la ruta de Eva Perón”, señaló la jefa comunal.

Según detalló, actualmente el municipio ya avanza con una segunda etapa de la obra, que permitirá ampliar el sistema de iluminación en la zona. “Ahora estamos trabajando en el segundo tramo y seguramente pronto van a conocer las obras que vamos a seguir inaugurando”, indicó Becerra.

La intendenta también explicó que el plan de infraestructura se ejecuta de manera progresiva debido al contexto económico y a la disponibilidad de recursos del municipio. “Estamos trabajando siempre por etapas, por tramo, entendiendo que todo lo hacemos con los recursos de la coparticipación y tratando de administrar peso a peso”, afirmó.

De acuerdo con lo informado por la jefa comunal, el objetivo de las obras es mejorar los servicios en distintos sectores del departamento y ampliar la infraestructura pública para los vecinos. “La idea es seguir acercando servicios y beneficios para los vecinos”, concluyó Becerra.