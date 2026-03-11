La historia de Bon Jovi llegará a la pantalla grande con una película biográfica que relatará los primeros años de la banda y su camino hacia la fama internacional. El proyecto está siendo desarrollado por Universal Pictures, que ganó la puja entre varios estudios interesados en llevar la historia del grupo al cine.

La película se centrará especialmente en los inicios del grupo en Nueva Jersey durante los años 80, cuando el joven Jon Bongiovi comenzaba a dar sus primeros pasos en la música antes de formar la banda que luego conquistaría estadios de todo el mundo.

El film contará cómo la banda pasó de tocar en clubes pequeños a convertirse en un fenómeno global gracias a himnos del rock como “Livin’ on a Prayer”, “You Give Love a Bad Name” e “It’s My Life”.

El guion estará a cargo del escritor Cody Brotter, mientras que la producción estará liderada por Kevin J. Walsh y Gotham Chopra, quien ya trabajó en la docuserie sobre el grupo titulada Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story.

Aunque el proyecto se encuentra todavía en una etapa temprana, ya se confirmó que el propio Jon Bon Jovi participará en la producción, lo que permitirá que la película tenga acceso al catálogo musical completo de la banda.

Por el momento no se anunció el elenco ni el director del film, pero el biopic promete sumarse a la ola de películas sobre grandes figuras de la música que tuvieron éxito en los últimos años en Hollywood.