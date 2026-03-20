Un tribunal colegiado de San Juan condenó este viernes a un hombre a nueve años de prisión efectiva tras hallarlo culpable de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por la guarda, en perjuicio de su prima menor de edad. La sentencia fue dictada por unanimidad y se dispuso su traslado inmediato al Servicio Penitenciario Provincial hasta que el fallo quede firme.

Antes de la lectura del veredicto, el imputado hizo uso de sus últimas palabras, instancia en la que negó los hechos que se le atribuían y solicitó no ser trasladado al penal, planteando su intención de permanecer en su domicilio. El tribunal avanzó con la lectura de la resolución y confirmó la responsabilidad penal del acusado conforme a la prueba incorporada durante el debate.

El tribunal estuvo integrado por Mariano Carrera en carácter de presidente, junto a los vocales Flavia Allende y Alberto Caballero. Tras el análisis de los elementos reunidos a lo largo del juicio, resolvieron declarar la culpabilidad por los delitos imputados y fijaron una pena de cumplimiento efectivo. Asimismo, ordenaron que continúe en prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera firmeza.

Pedido de las partes

Durante la audiencia de determinación de la pena, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Valentina Bucciarelli y el ayudante fiscal Nahuel Ibaceta, había solicitado una condena de quince años de prisión. La querella, a cargo de la abogada María Rosa Sánchez Salmuni, acompañó ese pedido, en línea con la gravedad de los hechos expuestos en el juicio.

Por su parte, la defensa técnica requirió la imposición de la pena mínima prevista en la escala penal, fijada en ocho años de prisión, y anticipó que recurrirá la sentencia una vez conocidos los fundamentos. También solicitó que la prisión preventiva fuera cumplida bajo modalidad domiciliaria, planteo que no fue concedido por el tribunal.

Contexto de los hechos

Según se acreditó en el proceso, los abusos habrían ocurrido cuando la víctima tenía 13 años, en un contexto en el que el acusado ejercía funciones de cuidado sobre ella, lo que configuró el agravante contemplado en la normativa vigente. Actualmente, la adolescente tiene 15 años. Por razones de protección de su integridad y salud mental, no se difundieron detalles específicos de los hechos ventilados en el juicio.

El caso fue abordado por la Unidad Fiscal de Investigación de delitos contra la integridad sexual, que llevó adelante la acusación durante el debate oral. La resolución del tribunal puso fin a la etapa de juicio, aunque el proceso podría continuar en instancias superiores si prosperan los planteos de la defensa.