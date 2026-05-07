El EPRE auditará los tiempos de reposición eléctrica y aplicará multas si hay incumplimientos

Luego del fuerte temporal de viento Zonda que azotó San Juan entre la noche del miércoles 6 y la madrugada de este jueves 7 de mayo, provocando numerosos cortes de suministro eléctrico en distintos puntos de la provincia, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) emitió un comunicado oficial en el que informó que se encuentra supervisando y auditando las tareas de reposición del servicio realizadas por las empresas distribuidoras.

Desde el organismo señalaron que tanto Naturgy San Juan S.A. como D.E.C.S.A., concesionarias del servicio público de electricidad en la provincia, tienen la obligación de restablecer el suministro respetando los tiempos máximos establecidos en sus respectivos contratos de concesión.

El EPRE advirtió que está controlando los plazos de restitución del servicio y remarcó que, en caso de detectarse incumplimientos, se aplicarán sanciones económicas correspondientes. Según indicaron, esas multas se traducen en bonificaciones directas que luego son acreditadas en las facturas de los usuarios afectados.

Reclamos por daños en artefactos

El organismo también recordó que aquellas personas que hayan sufrido daños en instalaciones eléctricas o artefactos a raíz de las contingencias climáticas pueden iniciar un trámite de reclamo de resarcimiento directo. Asimismo, explicó que el ente regulador audita cada uno de esos expedientes para garantizar que las distribuidoras cumplan con las resoluciones correspondientes.

Recomendaciones y canales de emergencia

Por otro lado, el EPRE pidió a los usuarios denunciar de inmediato cualquier situación de peligro vinculada al tendido eléctrico, como cables cortados, postes caídos o ramas sobre líneas de energía, además de informar si aún persisten problemas en el suministro.

Para esos casos, difundieron los números de emergencia de las distribuidoras:

Naturgy San Juan S.A.: 0-800-666-3637

D.E.C.S.A.: 496-1784

Por último, el organismo indicó que continúa supervisando las tareas de reparación y restauración del servicio en las zonas más afectadas por el temporal de viento, que también provocó el cierre preventivo de la Expo San Juan Minera y al menos dos incendios de consideración en la provincia.