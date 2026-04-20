Tres sospechosos fueron detenidos acusados de asesinar a un adolescente de 15 años en la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires. El operativo fue realizado por la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, que logró capturar a los presuntos responsables tras una investigación basada en imágenes de cámaras de seguridad.

La víctima, identificada como Bautista Astorga, fue atacada en la vía pública por al menos tres jóvenes. Según la reconstrucción del hecho, uno de los agresores le disparó a corta distancia y, pese a que el adolescente intentó defenderse, volvió a ser baleado, quedando gravemente herido.

Las imágenes también registraron un episodio de extrema violencia: cuando el joven ya estaba herido, otro de los atacantes le dio una fuerte patada en la cabeza antes de escapar del lugar junto a sus cómplices.

Los detenidos tienen entre 17 y 18 años y fueron encontrados en un domicilio de la Villa 1-11-14. Entre ellos, dos son menores y fueron trasladados a un instituto correccional, mientras que el único mayor de edad quedó detenido a disposición de la Justicia.

Durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y prendas de vestir que coinciden con las utilizadas en el momento del crimen, elementos clave para la causa.

Los investigadores manejan distintas hipótesis sobre el móvil del asesinato, entre ellas un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico, una disputa entre bandas por el control del territorio o incluso un error en el objetivo del ataque.

El caso generó conmoción por la violencia del hecho y el mensaje de la madre de la víctima, quien expresó públicamente su dolor tras el crimen, mientras avanza la investigación judicial para determinar las responsabilidades.