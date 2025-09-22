El lunes 22 de septiembre de 2025, Nvidia anunció un acuerdo histórico para invertir 100.000 millones de dólares en OpenAI, con el propósito de impulsar la construcción de centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. Esta iniciativa representa un cambio estratégico en el desarrollo tecnológico global, al poner el foco en la infraestructura computacional como pilar fundamental para la evolución de la IA.

El proyecto contempla la creación de instalaciones con una capacidad energética de 10 gigavatios, equipadas con chips avanzados de Nvidia que serán fundamentales para entrenar y desplegar los modelos de OpenAI. Así, ambas compañías buscan fortalecer su liderazgo en el sector tecnológico y responder a la creciente demanda de procesamiento computacional.

La asociación fue formalizada mediante una carta de intención que sella un acuerdo estratégico entre Nvidia y OpenAI. Jensen Huang, CEO de Nvidia, destacó que “Esta asociación de inversión e infraestructura marca el siguiente paso adelante: implementar 10 gigavatios para impulsar la próxima era de inteligencia”.

Por su parte, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, afirmó: “Todo comienza con la computación. La infraestructura computacional será la base de la economía del futuro, y utilizaremos lo que estamos desarrollando con Nvidia para crear nuevos avances en IA y empoderar a las personas y las empresas con ellos a gran escala”.

Esta inversión responde a la necesidad de OpenAI de ampliar su capacidad de procesamiento para mantener y expandir sus operaciones. Actualmente, su producto más popular, ChatGPT, cuenta con cerca de 700 millones de usuarios mensuales, lo que exige gran potencia computacional, especialmente al introducir nuevas funciones.

Además, la decisión de Nvidia de realizar esta significativa inversión se interpreta como una estrategia para preservar su posición de liderazgo en el desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial, en un momento en el que OpenAI evalúa la posibilidad de fabricar su propio hardware, incluidos chips personalizados.

Hasta ahora, ambos socios no han revelado detalles específicos sobre la estructura financiera ni el cronograma de ejecución del acuerdo, aunque anticiparon que esperan definir estos aspectos en las próximas semanas.

El anuncio tuvo un impacto positivo en los mercados bursátiles: las acciones de Nvidia subieron hasta un 3,1 % en la Bolsa de Nueva York, acumulando un alza aproximada del 36 % en lo que va del año, según reportes del sector financiero.

En paralelo, Nvidia también ha fortalecido su red de alianzas estratégicas, como la colaboración con Intel anunciada a mediados de septiembre. Esta alianza incluye una inversión de 5.000 millones de dólares en acciones de Intel y el diseño conjunto de nuevas generaciones de productos para el mercado empresarial y de consumo, con un énfasis especial en centros de datos y soluciones de hiperescala.

Como parte de este acuerdo, Intel fabricará CPUs x86 personalizadas para Nvidia, que serán integradas en plataformas de infraestructura de inteligencia artificial. La cooperación combinará la arquitectura de IA y computación acelerada de Nvidia con las tecnologías de CPU de Intel, conectadas mediante NVIDIA NVLink para optimizar rendimiento y eficiencia.