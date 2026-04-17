Mientras se sigue las investigaciones por las amenazas en escuelas de San Juan, la psicologa especialista en niños y adolescentes Silvia Belloti explicó a DIARIO HUARPE el fenómeno desde su mirada profesional. Este acontecimiento, que de a poco invadió las diferentes escuelas de la provincia y también se manifiesta a nivel nacional, se centró en amenazas que los alumnos colocaron en los baños de los establecimientos.

Según Belloti, este fenómeno debe ser entendido como un despertar para el mundo adulto, ya que representa un síntoma de una "llamaduría profunda" por parte de los adolescentes. Estos mensajes son el camino, muchas veces poco sano o inadecuado, que los jóvenes encuentran para expresar el sufrimiento psicológico que están atravesando, como así tambien estas acciones pueden ser reclamos ante situaciones de bullying, invisibilidad o falta de atención en el mundo adulto.

En este contexto, la especialista enfatiza que el entorno debe estar alerta para acompañar a quienes no encuentran espacios para comunicar padecimientos:

"Un adolescente que es visto y escuchado no necesita generar miedo en la sociedad para llamar la atención".

El peso de la cultura digital y la respuesta adulta

La psicóloga explicó que el entorno digital juega un papel crítico en esta problemática, ya que existen culturas digitales que incentivan a los jóvenes a realizar daños bajo la promesa de "empoderarse" o convertirse en "héroes". El riesgo es mayor debido a que, por su madurez neurológica, el cerebro adolescente carece de un control racional pleno de la corteza prefrontal, lo que les impide procesar adecuadamente estos contenidos.

Para contrarrestar esta influencia, Belloti sugiere un "monitoreo activo" que no consista en espiar, sino en fomentar charlas cotidianas en el hogar,. La clave reside en transformar la casa y la escuela en un "lugar seguro" donde el joven pueda expresarse plenamente, entendiendo que "pedir ayuda no es ser cobarde, es ser valiente".

Reparación escolar y señales de alerta

En el ámbito educativo, la recomendación de la experta es virar del castigo hacia la reparación y el fortalecimiento de los espacios de escucha. Es fundamental que los padres confíen en el trabajo de docentes y gabinetistas para formar un frente común:

"Si todos nos ponemos a favor de los adolescentes que nos están diciendo 'Auxilio, ayúdenme', vamos a resolver estas dificultades".

Finalmente, Belloti advirtió que no solo las conductas desafiantes deben preocupar a los adultos. "Cuidado con el adolescente que se porta muy bien y que está muy calladito y muy metido en su pieza, porque ese adolescente a lo mejor está sufriendo". El objetivo final debe ser ocupar los espacios de reflexión para que los adolescentes vivan su etapa de forma saludable y con la esperanza de ser comprendidos por su entorno.