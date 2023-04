DIARIO HUARPE tuvo un mano a mano con Alfredo Olmedo, el exdiputado nacional por Salta, de Juntos por el Cambio, quien llegó a San Juan para apoyar a Paola Miers como candidata a gobernadora. El estridente dirigente político, famoso por sus alocuciones en contra de la legalización del aborto y por llevar una pala al Congreso "para invitar a los políticos a trabajar", manifestó que tanto a la provincia como a Argentina le llegó el tiempo de un cambio.

Como antecedentes políticos inmediatos, Olmedo conformó una alianza provincial en Salta llamada "Avancemos". En la misma reunió a su gente y la de Javier Milei con kirchneristas, con el objetivo de ganarle la gobernación al actual mandatario Gustavo Sáenz.

¿Qué es lo que lo trae a San Juan?

San Juan es una tierra de oportunidades, no solo para la Argentina, sino para el mundo y, claramente, tiene que cambiar el rumbo del Gobierno. A nivel nacional nos gobernaron los unos y los otros y lamentablemente fracasaron las políticas. Hoy tenemos la oportunidad de torcer el rumbo y es por eso que vengo a apoyar claramente la línea de Javier Milei y particularmente a Paola Miers.

¿Qué piensa de la interna libertaria entre Desarrollo y Libetad y Sergio Vallejos?

No lo conozco a Sergio Vallejos, no puedo opinar porque no lo conozco. Si Milei no lo reconoce, es claramente porque él mira las cosas con otra claridad.

Recién decía que San Juan y Argentina en su conjunto deben cambiar de gobierno, ¿usted cree que hay posibilidades de que esto pase en una provincia tan peronista?

Yo no tengo dudas que el cambio en San Juan y en Argentina se va a dar. Cuando se cambia el rumbo el destino cambia. Hay que darles la oportunidad a los que pensamos distintos, a los que pensamos que el mérito sí vale. En San Juan, en la provincia donde Sarmiento nació, hoy se despertaría y vería que no hace falta estudiar para pasar de grado, y se volvería a morir. Se dice que la política a nivel nacional fracasó, y eso es depende de dónde se lo mire, porque ellos dicen que aman los pobres y los han multiplicado, les dan plata y no trabajan y terminan en una línea de pobreza. Nadie habla de que hay que trabajar, nadie habla de que hay que levantarse a las 6 de la mañana porque el éxito empieza a esa hora, a las 11 empieza el fracaso. Nadie habla de las drogas, de que las políticas impulsan a que los jóvenes terminen en la droga. A nivel nacional hay intendentes que ayudan a los jóvenes a tomar droga.

Olmedo y la candidata a gobernadora Paola Miers. Foto: Gastón Vargas / DIARIO HUARPE.

¿Qué le dice a los sanjuaninos que están próximos a elegir nuevos mandatarios el 14 de mayo?

Yo no conozco mucho al resto de los candidatos, respeto a Sergio Uñac, gobierne como gobierne. Si hizo las cosas bien, la gente lo va a volver a votar, pero si no, no lo va a elegir. Acá solo hay una opción B y es Paola Miers, o vota a los demás o vota a Paola si cree que quiere cambiar el rumbo.

En Salta armó la alianza “Avancemos”, formada por kirchneristas y militantes suyos y de Milei…

Yo te explico, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, tiene 16 partidos y salió a dividir con dinero, claramente, muchos dirigentes tienen más ambiciones que convicciones. Entonces nosotros nos aliamos, más allá de las ideologías. Vamos a ser competitivos en los 60 municipios, porque vemos una alternativa de cambio generacional. Como en todas las provincias, en Salta hay una casta política, Milei plantea que hay que pasar una motosierra, yo soy más directo y creo que hay que pegarle un hachazo y además tirarle una pala para que prueben trabajando. Vienen de familiares en familiares, de amantes en amantes y eso se tiene que terminar.

Estamos en un contexto nacional en el que el Frente de Todos está completamente quebrado, Juntos por el Cambio se pelea por quien es mejor… ¿Es el momento clave para los libertarios?

Esta es una oportunidad histórica para el país de cambiar los rumbos. Ya estuvieron los unos y los otros y fue un fracaso. Es el momento de darle una chance al espacio en el cual se le da una oportunidad al trabajo, en el que se piensa que hay que bajar a la casta política, en donde al privado hay que asistirlo para que genere puestos de trabajo, porque si no es el Estado el que se encarga de dar trabajo. El Estado genera inseguridad, por eso hay que apoyar a los privados.

¿Por dónde va a jugar usted?

Yo no voy a jugar, lo mío no es un juego. Sí es participación, y yo voy a participar como candidato a diputado nacional por Salta bajo la línea de Milei.

Miers, la candidata de Olmedo

Según comentó el exdiputado nacional, llegó a la provincia para brindarle un apoyo a Miers como candidata a gobernadora. La profesional indicó que, según su perspectiva, la provincia necesita un cambio generacional, debido a que “no puede ser que en un país tan rico haya gente tan pobre”.

“Estamos apostando a un cambio totalmente radical: basta de casta política. Nosotros trabajamos con personas que no forman parte de la casta política, por ejemplo”, dijo.

En este contexto, si bien Miers de denomina como la candidata de Milei en San Juan, no dejó de nombrar a sus compañeros de lista, los candidatos Yolanda Agüero y Agustín Ramírez. “Todos formamos parte de Desarrollo y Libertad, con ideas liberales”, manifestó.