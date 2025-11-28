El Hospital Rawson atiende diariamente a un importante número de pacientes oncológicos que requieren acompañamiento psicológico y seguimiento médico permanente. Desde el área de Psiquiatría confirmaron a DIARIO HUARPE que el servicio recibe alrededor de 15 pacientes ambulatorios por día que atraviesan distintos tipos de cáncer, una demanda que refleja la centralidad del hospital en la atención pública de estas patologías en la provincia.

Según explicó Paula Reina, psico-oncóloga del área de Psiquiatría del Hospital Rawson, entre los pacientes que reciben a diario se encuentran “pacientes con tumores sólidos y oncohematológicos, como leucemia, linfoma y mieloma”. Este volumen de consultas mantiene al equipo trabajando de manera coordinada para acompañar cada caso desde el diagnóstico y durante todo el proceso de tratamiento.

Publicidad

Los pacientes llegan al Rawson derivados desde hospitales del interior y centros de salud, lo que concentra en este establecimiento la mayor parte de la atención oncológica pública de San Juan. El abordaje incluye contención emocional, terapias específicas y articulación con otros servicios médicos para garantizar un seguimiento integral.

Una donación, una peluca: la colecta solidaria de cabellos

Como parte de las iniciativas que buscan brindar apoyo a quienes atraviesan tratamientos, el Hospital Rawson realizó este viernes 28 de noviembre una colecta solidaria junto a Cadena de Favores. La actividad consistió en la donación de cabello y la entrega gratuita de pelucas en el hall central del nosocomio. Decenas de pacientes y familiares participaron de la propuesta, destinada a personas bajo tratamiento oncológico o con distintos tipos de alopecia.

Publicidad

La jornada, organizada en conjunto con el servicio de Psiquiatría, apuntó a ampliar el alcance de la ayuda que Cadena de Favores desarrolla en varios puntos de la provincia. “Con la donación de su cabello se puede seguir haciendo pelucas para todas las personas que son pacientes de oncohematología. Estamos felices de poder realizar todo esto”, expresó Maximiliano Zacaría, fundador de la organización solidaria.

El Hospital Rawson, junto a Cadena de Favores, continuará reforzando sus espacios de atención y acompañamiento para responder a la demanda diaria y sostener la asistencia integral a los pacientes oncológicos que llegan al hospital.