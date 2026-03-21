Un amplio operativo policial se desplegó en Caucete en el marco de una investigación por picadas ilegales, con seis allanamientos simultáneos encabezados por la Comisaría 37ª y la intervención de la jueza de Paz Luciana Salva. Los procedimientos contaron con testigos civiles para garantizar la cadena de custodia.

El resultado más relevante se dio en el Barrio Pie de Palo, donde si bien no se encontraron elementos vinculados directamente a las carreras clandestinas, intervino personal de Drogas Ilegales que secuestró 110 gramos de cocaína, 75 gramos de cogollos de marihuana y 771 gramos de hojas secas. A partir de este hallazgo, la Fiscalía Federal dispuso vincular a un hombre de 28 años por tenencia ilegítima de estupefacientes, iniciando una causa paralela.

En paralelo, los procedimientos permitieron avanzar sobre distintos puntos del departamento vinculados a las picadas. En el comedor “El Seler”, ubicado sobre Ruta 141 en la zona de Difunta Correa, se secuestró una motocicleta Zanella 200 cc y un casco, y un joven de 20 años quedó vinculado a la causa mediante un acta de infracción.

En el Barrio Conjunto 7, los efectivos incautaron una Motomel 110 cc con escape modificado. Allí fue identificado un menor de 17 años, sancionado por realizar maniobras peligrosas y por falta de documentación, mientras que su tío también fue infraccionado por permitirle conducir.

Otro de los allanamientos se realizó en el barrio Jardín Libertad, donde se secuestraron diversas partes de motocicletas, entre ellas un motor, orquillón, escapes de competición, tanque y amortiguador, todos elementos que quedaron vinculados a un mayor de edad.

El operativo dejó como saldo dos personas vinculadas a la causa contravencional, tres actas de infracción, el secuestro de motocicletas y autopartes, y el hallazgo de droga, lo que expone el trasfondo delictivo que rodea a las carreras ilegales en la zona.