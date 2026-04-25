Los calambres nocturnos son espasmos musculares involuntarios que aparecen principalmente durante el descanso y pueden despertar a la persona con dolor intenso, afectando directamente la calidad del sueño. Según especialistas, se trata de un fenómeno común que puede durar desde segundos hasta varios minutos y dejar una sensación de rigidez posterior.

Las causas no siempre son claras, pero los expertos coinciden en que suelen estar vinculadas a factores como la deshidratación, el cansancio muscular, la falta de minerales esenciales —como potasio, calcio o magnesio— y la permanencia en ciertas posturas durante la noche. También pueden influir el sedentarismo, el envejecimiento o algunas condiciones médicas.

Además, se estima que una gran parte de estos episodios ocurre durante el reposo nocturno, cuando la circulación sanguínea disminuye y los músculos pueden contraerse de forma repentina. Esta combinación de factores explica por qué los calambres aparecen con mayor frecuencia durante el sueño que en el día.

Para prevenirlos, los especialistas recomiendan incorporar hábitos simples pero efectivos. Entre ellos, mantener una buena hidratación durante el día, realizar estiramientos antes de acostarse y llevar una alimentación equilibrada rica en minerales clave para la función muscular.

También sugieren hacer actividad física moderada, evitar el consumo excesivo de alcohol o cafeína y generar rutinas que favorezcan la relajación muscular, como duchas tibias antes de dormir. Estos cambios pueden reducir significativamente la frecuencia de los calambres y mejorar el descanso.

Aunque en la mayoría de los casos son benignos, los expertos advierten que si los calambres son frecuentes, muy intensos o se acompañan de otros síntomas, es recomendable consultar a un profesional para descartar problemas de salud subyacentes.