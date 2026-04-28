Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, se refirió al futuro de la Ruta 40 y explicó qué falta para que puedan iniciarse obras en uno de los corredores viales más importantes de la provincia. El mandatario confirmó que existen gestiones en marcha desde hace más de un año y adelantó que “dentro de poco tiempo vamos a tener noticias muy buenas para todos los sanjuaninos”.

Según detalló el gobernador, uno de los puntos centrales es que se trata de una ruta nacional, por lo que primero deben cumplirse pasos administrativos y políticos con el Gobierno nacional. En ese sentido, indicó que la provincia necesita acceder a la posibilidad de hacerse cargo del tramo mediante un decreto que habilite ese esquema de trabajo.

Además, remarcó que cualquier avance también depende de conseguir financiamiento que permita ejecutar las mejoras necesarias. “Esto siempre tiene que estar supeditado a poder acceder a líneas de financiamiento para hacer realidad que esas rutas tengan las mejoras pertinentes”, señaló en rueda de prensa.

La búsqueda de financiamiento internacional

Orrego también puso el foco en la posibilidad de obtener respaldo económico de organismos multilaterales de crédito, una alternativa que varias provincias analizan para sostener obras de infraestructura en un contexto de restricciones presupuestarias.

En ese marco, sostuvo que San Juan cuenta con una ventaja comparativa por su situación fiscal. “San Juan es una de las tres provincias de la Argentina con mejor situación en materia fiscal y eso nos da la posibilidad de consolidar el acceso a créditos internacionales”, expresó.

Un proceso que lleva más de un año

El mandatario explicó que las negociaciones no comenzaron ahora, sino que forman parte de un trabajo iniciado hace entre un año y un año y medio. Indicó que en el Estado los tiempos administrativos suelen ser extensos y que, además, intervienen decisiones políticas, reuniones institucionales y definiciones de distintos organismos nacionales.

Por eso, evitó dar plazos concretos para el inicio de obras, aunque insistió en que las novedades podrían conocerse pronto si se completan los pasos pendientes.

La prioridad en seguridad vial

Consultado sobre si el objetivo es que la provincia se haga cargo del tramo, Orrego eligió poner el foco en la necesidad de resolver problemas concretos para los usuarios. “El objetivo es que los sanjuaninos tengan mayor seguridad y puedan transitar con tranquilidad”, afirmó.

También remarcó que muchas rutas de acceso a San Juan no dependen de la provincia, aunque consideró que la ciudadanía espera respuestas más allá de las jurisdicciones. En ese sentido, aseguró que durante su gestión buscará todas las alternativas posibles para mejorar la conectividad y el estado de los caminos.