La Difunta Correa comenzó una nueva etapa. Con la inauguración de la primera fase de obras en Vallecito, el gobernador Marcelo Orrego puso en marcha la renovación integral de uno de los sitios más emblemáticos de la fe popular argentina, con mejoras que apuntan a ordenar el predio, elevar la calidad de los servicios y garantizar mejores condiciones para los peregrinos.

La intervención marca el inicio concreto de un Master Plan que contempla 20 frentes de obra en simultáneo y que busca transformar un crecimiento históricamente espontáneo en un espacio planificado, accesible y seguro, sin alterar el valor simbólico y espiritual que caracteriza al lugar.

“Decidimos avanzar, primero soñándolo y hoy haciéndolo realidad. Honestamente, ha quedado realmente maravilloso”, expresó Orrego durante el acto, donde también subrayó la magnitud del sitio: “Cerca de un millón y medio de personas visitan cada año a la Difunta Correa, lo que demuestra que no solo tiene un contenido religioso, sino también cultural”.

El mandatario encabezó la inauguración junto al ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea; la presidenta de la Fundación Vallecito, Dominga Saavedra; y la intendenta de Caucete, Romina Rosas, en un acto que reunió a autoridades, vecinos y fieles.

Una transformación visible desde el ingreso

La primera etapa ya muestra cambios concretos en el predio. El foco estuvo puesto en mejorar la experiencia del visitante, con infraestructura pensada para el uso intensivo y con criterios de durabilidad.

Entre las principales intervenciones se destaca la instalación de mobiliario urbano de hormigón armado construido in situ, una decisión orientada a evitar el vandalismo y garantizar mayor vida útil. En ese marco, se colocaron 22 mesas nuevas y se restauraron 108 parrilleros existentes, a los que se sumaron otros 30 nuevos, además de 4 fogones y 11 receptáculos para residuos.

A esto se suma la ejecución de más de 1.000 metros cuadrados de nuevas circulaciones y otros 1.000 metros cuadrados de pisos en sectores de parrilleros, lo que permitió eliminar barreras físicas y facilitar el desplazamiento de todas las personas dentro del predio.

Uno de los puntos centrales fue la habilitación del Nodo Nº5, que incorpora un puente peatonal y nuevos senderos que mejoran la conectividad interna, además de integrar el paisaje natural con las áreas de uso intensivo.

“Sabemos que los cambios no son fáciles, pero también entendemos que la Difunta Correa se lo merecía. Había que poner en valor este predio”, sostuvo Orrego, reforzando el sentido de la intervención.

De crecimiento espontáneo a ordenamiento integral

El eje del proyecto no es solo la obra física, sino el ordenamiento de todo Vallecito. La Difunta Correa creció durante décadas de manera espontánea, acompañando el aumento sostenido de visitantes, pero sin una planificación integral.

Con este plan, el Gobierno busca dar un salto de calidad en infraestructura y servicios, sin perder la identidad del lugar. “Este es un espacio hermoso de San Juan, con identidad, cultura e historia, que se remonta a 1840 y que con el tiempo se convirtió en un lugar de enorme devoción popular”, destacó el gobernador.

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El Master Plan contempla una serie de intervenciones estratégicas que irán consolidando esa transformación. Entre ellas, la renovación de cuatro núcleos sanitarios con accesibilidad para personas con discapacidad, la remodelación del sector gastronómico y comercial con nuevas estructuras y pérgolas de sombra, y la incorporación de tótems informativos para orientar a los visitantes.

Además, se prevé la construcción de una Unidad Rural y un Centro de Atención Primaria de la Salud, reforzando los servicios esenciales en una zona que recibe visitantes durante todo el año.

La iniciativa también incluye obras de impacto social y cultural, como la ampliación de la Escuela Paraguay y la construcción de un escenario para eventos masivos, consolidando a Vallecito como un punto de encuentro no solo religioso, sino también turístico y comunitario.

Un nuevo capítulo para un símbolo sanjuanino

La puesta en marcha de estas obras marca un antes y un después para la Difunta Correa. El objetivo oficial es claro: ofrecer un espacio más digno, ordenado y preparado para recibir a miles de personas, sin desnaturalizar su esencia.

“Estas obras nos llenan de compromiso, de amor por lo que hacemos y de la convicción de que siempre podemos más”, expresó Orrego. Y cerró con una mirada abierta: “Hoy este lugar es hermoso y lo vamos a disfrutar todos los sanjuaninos, los argentinos y quienes nos visiten de otros países”.

Con la primera etapa ya habilitada y el resto del plan en marcha, la Difunta Correa empieza a transitar su transformación más profunda en décadas, con una premisa central: modernizar sin perder el alma.