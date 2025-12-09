El gobernador Marcelo Orrego recibió este martes en Casa de Gobierno al flamante campeón de boxeo Ezequiel "Pac Man" Fernández, a quien felicitó por su logro y alentó a seguir con su esfuerzo y vocación. El deportista, que ahora se suma a los pugilistas sanjuaninos más exitosos a nivel internacional, obtuvo el Título Mundial Gold de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la categoría peso wélter el pasado viernes.

La histórica victoria se concretó en el estadio Aldo Cantoni, ante un recinto repleto, donde Fernández superó al venezolano Rodrigo Caraballo por la vía de las tarjetas, tras una intensa velada fiscalizada por la Federación Argentina de Box (FAB).

En Casa de Gobierno, el encuentro que encabezó el gobernador contó también con la participación del secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el presidente de la Agencia San Juan de Deportes, Pablo Aubone; y el Subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara.

Por su parte, el campeón estuvo acompañado por su hermano y entrenador, Fito Fernández. También asistieron los organizadores del evento, Eduardo Luis Fernández y Ezequiel Maldonado.

Al salir de la reunión, Fernández expresó su profunda gratitud, destacando la importancia del apoyo gubernamental. "La verdad que estoy muy agradecido. Gracias a ellos se pudo hacer este evento histórico acá en San Juan, porque es la primera vez que se hace un título mundial Gold AMB en la provincia", aseguró el deportista.

El campeón de la categoría wélter en el Título AMB Gold, destacó que esta posibilidad de luchar por el título mundial surgió gracias a que en junio había peleado por el título Cono Sur. Al reflexionar sobre el significado de su triunfo, el "Pac Man" afirmó que fue "algo muy alegre para mí, contento de pelear ante mi público, y más que nada, de quedarme con el título acá en casa y que todos los sanjuaninos se vayan contentos porque tienen un nuevo campeón mundial".

Fernández insistió en que el logro obtenido no es sólo personal: "es un logro no solo mío, sino de toda la gente que me apoya". Tras culminar un duro periodo de preparación, el boxeador está enfocado en el descanso. Contó que “estuve tres meses entrenando intensamente, incluso los domingos, al punto de a veces no saber qué día era”. Una vez finalizada esta pausa, el campeón planea retomar los entrenamientos para afrontar los próximos compromisos que, según dijo, "seguro que serán más que interesantes".