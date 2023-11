Un grupo de vecinos de la localidad de San Roque en Jáchal se quejó porque aseguran que hace tres semanas que no tienen agua potable. En medio de su desesperación llegaron a pedirle a Hidráulica que les libere agua de riego, aun sabiendo que no es apta para consumo humano. Por su parte, OSSE ya comenzó con los arreglos.

Esta es la nota por la que la gente le pide agua a Hidráulica. (Foto: Gentileza Jáchal Transmite)

Los vecinos molestos se reunieron este martes en la tarde para hacer oír su reclamo. Según el sitio Jáchal Transmite, los presentes firmaron una nota dirigida al inspector de la Delegación de Hidráulica en Jáchal para solicitarle que no corte el agua de riego porque la comunidad tiene "un grave problema con el agua potable". Además, agregaron que necesitan que el agua de riego siga su curso porque "vendría a cubrir la necesidad de agua potable".

La gente de la zona aseguró que llegaron a hacer este pedido ante la falta de agua potable en la red y agregaron que con el agua del canal por lo menos podrían lavar la ropa y hacer algunas otras cosas en el hogar.

Tras este reclamo DIARIO HUARPE contactó a Mauricio Ibarra, presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), el funcionario aclaró que la provisión de agua en esta localidad no depende de OSSE, sino de la unión vecinal. Igualmente, Ibarra aseguró que este miércoles envió una cuadrilla de empleados para que hagan un empalme y restituyan el agua.

"Ya me comuniqué con el intendente Miguel Vega quien me confirmó que ya están trabajando para solucionar el problema, este dato también me lo confirmaron desde la gerencia de Operaciones nuestra, esperamos que dentro de poco el servicio se normalice", aseguró Ibarra.

Mientras tanto personas allegadas a la vecinal aseguraron que el titular de la institución se encuentra enfermo y que por eso no fue a recibir a los vecinos que se reunieron este martes. Además, agregaron que dentro de poca la vecinal dejará de tener relación con el agua potable será controlado de manera exclusiva por OSSE.