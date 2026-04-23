Pablo Echarri reveló qué famosa lo insultó y lo discriminó: "Fue clasista"

Pablo Echarri analizó su vínculo con Yanina Latorre durante su visita al streaming No tan Pronto junto al conductor Matías Vázquez, Carla Bunny y Mica Comunica. El actor señaló que la conductora de SQP no es de su agrado y admitió que "Claramente no es santo de mi devoción" y que "Y yo tampoco lo soy para ella".

Esta enemistad tiene antecedentes mediáticos desde que Latorre lo increpara por defender a Cristina Fernández en la causa Vialidad con la frase "Pablito, ¿sos boludo o te hacés? Son una manga de chorros y corruptos". El conflicto se reavivó recientemente tras la participación de una niña en el canal Olga que manifestó "todos odiamos a Milei". Ante este hecho, la periodista aseguró que "Una nena de 5 años no tiene manera de odiar a Milei si alguien no se lo dijo para que lo repita".

Frente a estos cuestionamientos, el protagonista de la obra teatral Maldita felicidad manifestó una postura opuesta sobre la crianza y la formación ciudadana. El artista declaró que "Yo aplaudo a la nena y también a los padres que dicen lo que piensan delante de sus hijos, porque así se va forjando la mente, el corazón y el espíritu de una persona".

Asimismo, justificó su distanciamiento de Latorre al afirmar que él y su familia recibieron por parte de ella "comentarios crueles, clasistas y equivocados, muy cargados de ignorancia". Por otro lado, el invitado aprovechó el espacio para desmentir las versiones que sugieren que su apoyo al kirchnerismo tiene un trasfondo financiero.

Al referirse a las sospechas sobre su militancia, Echarri fue categórico al asegurar que "Jamás cobré plata por apoyar a nadie. El que dice eso, que lo pruebe". También expresó su malestar ante lo que considera una falta de veracidad en el discurso público y señaló que "Me molesta que mientan tan descaradamente".

El actor definió estos ataques como parte de una "ignorancia letal" y sugirió que quienes creen que alguien se posiciona por dinero quizás lo harían ellos mismos en esa situación. De esta manera, el intérprete reafirmó sus convicciones personales por encima de las críticas externas, planteándose en un lugar incómodo pero coherente con su perfil.