El presidente Javier Milei le tomó juramento como nuevo canciller a Pablo Quirno, exsecretario de Finanzas, en la Casa Rosada. El economista asumió definitivamente su nuevo rol como ministro de Relaciones Exteriores, en reemplazo del saliente Gerardo Werthein.

Ante la presencia del gabinete nacional, entre ellos el jefe de Ministros, Guillermo Francos, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Quirno quedó a cargo de la cartera diplomática de la Argentina en un acto que se llevó a cabo en horas de la tarde.

La designación del exdirector del Banco Central como titular del Palacio San Martín fue oficializada el jueves pasado, un día después de que Werthein abandonara su cargo. "El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía y construir más y mejores vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos", señalaron desde la Oficina Presidencial de la República Argentina en un comunicado.

El nombramiento de Quirno como ministro de Relaciones Exteriores pareciera estar ligado estrechamente a las constantes negociaciones que llevan adelante desde el Gobierno con la administración de Donald Trump, que tienen como fin lograr un tratado de libre comercio con EEUU.

El flamante canciller, quien fue presentado por el Gobierno como "miembro clave del equipo económico que logró evitar la mayor crisis de la historia del país, y pieza fundamental de la construcción del milagro argentino", escribió en X al ser oficializado en su nuevo puesto: "Un honor asumir esta nueva responsabilidad, muchas gracias al Presidente Javier Milei por la confianza y al Ministro Luis Caputo por tantos desafíos compartidos. Seguiremos trabajando en equipo!".

Con la jura de Quirno, quedará vacante la Secretaría de Finanzas, y quien suena para ocupar dicho hueco es el actual secretario de política económica, José Luis Daza.