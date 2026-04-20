La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este lunes 20 de abril con el cronograma de pagos correspondiente al mes, alcanzando a jubilados, pensionados y otros beneficiarios según la terminación del DNI.

En esta jornada cobran los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo con documentos terminados en 6, en el marco del calendario escalonado dispuesto por el organismo previsional.

El esquema de pagos se organiza de acuerdo al último número del DNI y se extiende durante todo el mes, con fechas diferenciadas para cada prestación. En el caso de las jubilaciones mínimas, los pagos comenzaron el 10 de abril y continúan de manera progresiva hasta completar todos los grupos.

Por su parte, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo comenzarán a cobrar en los últimos días del mes, mientras que las Pensiones No Contributivas se abonaron en la primera etapa del calendario.

Además de las jubilaciones, el cronograma incluye el pago de asignaciones familiares, AUH, AUE y otras prestaciones sociales, que se acreditan en fechas específicas según cada beneficio

De esta manera, ANSES avanza con el calendario de abril, que se desarrolla de forma ordenada para garantizar el cobro de millones de beneficiarios en todo el país.