Pakistán amaneció este viernes bajo un operativo de seguridad sin precedentes. El país, que se ha puesto el traje de mediador, se prepara para recibir a las delegaciones de Estados Unidos e Irán en un intento desesperado por sellar un acuerdo de paz que actualmente pende de un hilo.

El clima de optimismo que surgió a principios de semana se desvaneció tras los cruentos ataques de Israel contra el Líbano, que el pasado miércoles dejaron un saldo de más de 300 muertos. Esta escalada bélica es la más mortífera desde que estalló el conflicto en febrero y ha puesto a Irán en una postura de extrema dureza.

El reclamo de Irán y la tregua en duda

Desde Teherán, el mensaje fue contundente. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, advirtió que el "incumplimiento de los compromisos" por parte de Israel le quita sentido a cualquier mesa de diálogo. La posición iraní es clara: no habrá negociación si no se garantiza el alto el fuego en todos los frentes, incluyendo el territorio libanés.

"La celebración de negociaciones depende del respeto de Estados Unidos de sus compromisos en materia de alto el fuego, en particular en Líbano", sentenció el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai.

Discrepancias que matan

El nudo del conflicto en esta cumbre de Pakistán radica en el alcance de la tregua. Mientras que el gobierno pakistaní asegura que el cese de hostilidades debe incluir al Líbano, tanto Washington como Israel lo niegan, alegando que la ofensiva contra el grupo Hezbolá es un frente aparte.

En las últimas horas, la realidad en el terreno parece ganarle a la diplomacia: el ejército israelí confirmó nuevos ataques a puestos de lanzamiento de misiles, mientras que Hezbolá respondió con drones y cohetes. En este escenario de fuego cruzado, Pakistán intenta sostener una mesa de paz que parece enfriarse minuto a minuto.