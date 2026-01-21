Pan casero en freidora de aire: técnica para una miga perfecta

Frente a las altas temperaturas que dificultan el uso del horno convencional, la cocinera colombiana Sofía Ibáñez, creadora de @arroz_con_aguacate, presentó una alternativa para obtener pan recién hecho utilizando la freidora de aire. Según la especialista, el resultado de esta técnica “queda igual que en el horno convencional, con una buena miga y corteza suave, listo para los desayunos, sandwiches o meriendas”.

La elaboración se divide en dos etapas que comienzan con un pre-fermento, el cual debe prepararse dos horas antes o incluso la noche anterior mezclando 100 gramos de harina (normal o integral), 100 gramos de agua y 4 gramos de levadura seca de panadería. Una vez que esta mezcla ha reposado tapada a temperatura ambiente, se procede a la masa final, que requiere 300 gramos de harina, 210 gramos de agua y 8 gramos de sal.

Para el armado, se deben integrar todos los ingredientes y añadir la sal minutos después, dejando reposar la masa cubierta por un paño durante una hora. Tras un amasado suave, se forma la hogaza y se permite un segundo leudado de otra hora.

El proceso de cocción inicia con el precalentamiento de la freidora durante 10 minutos a 170 °C. Antes de introducir la masa, se le debe realizar un corte con una hoja de afeitar y colocar un cubito de hielo en el fondo del equipo para crear vapor. Luego de 25 minutos a 170 °C, el pan resultará crocante por fuera y esponjoso por dentro.